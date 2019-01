Yanet García llegó a los 600 mil suscriptores en YouTube y lo celebra de esta forma

Yanet García comenzó con buen pie el 2019. La considerada como la ‘chica del clima más sexy del mundo’ anunció que acaba de superar los 600 mil suscriptores en YouTube, plataforma donde comparte con sus seguidores los videos de sus exigentes rutinas de ejercicios para mantener su figura de infarto y material sobre su día a día.

A través de sus Stories de Instagram, donde tiene más de 8 millones de seguidores, Yanet García agradeció a todos los que la ayudaron a lograr este hito en su faceta como ‘youtuber’ y prometió seguir trabajando en la elaboración de contenido para quienes deseen saber más sobre cómo mantener un cuerpo saludable.

Además de su carrera como presentadora de televisión, Yanet García también incursiona en el modelaje y a menudo es convocada por distintas marcas para representarlas tanto en su natal México como en el extranjero. Justamente en su canal de YouTube uno puede encontrar videos de sus experiencias en otros territorios.

¿Qué le depara este año a Yanet García? En una reflexión que compartió con el gran número de seguidores que posee en Instagram y que provienen de distintos países como España, Colombia, Argentina, entre otros, la modelo mexicana no tuvo reparos en tocar el tema de las actitudes de un “ganador” y un “perdedor” en determinadas situaciones de la vida.

“Dicen que cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia. Pero en cambio, cuando un ganador ve a un ganador, siente inspiración. Si tú quieres llegar lejos, tienes que desarrollar una mentalidad ganadora. Los ganadores NO hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños. No juzgan a las personas por su apariencia, sino por su esencia. No miran la ropa, miran el comportamiento. Cuando un perdedor pierde, dice: ‘No tengo suerte, creo que esto no es para mí’. Cuando un ganador pierde, dice: ‘Lo volveré a intentar, voy a prepararme más, voy a ganar’. Cuando un ganador ve a otro ganador dice: ‘Gracias por enseñarme el camino, si él pudo yo también puedo’”, publicó Yanet García en su cuenta de Instagram.