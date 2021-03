Yuri, en los primeros meses de confinamiento del año 2020, sufrió mucho por la situación de la pandemia de coronavirus (COVID-19), llegando a presentas signos de ansiedad, miedo, incertidumbre y mucha preocupación por su futuro que no le permitían conciliar el sueño.

Hace poco más de un año, el mundo se enfrentó al inicio de una terrible pandemia que muchos ni siquiera hubieran imaginado. Como consecuencia, las poblaciones de los países afectados cambiaron de una forma repentina su rutina de vida para enfrentarse a lo desconocido y evitar contagiarse.

Yuri, como muchas otras personas en el mundo, se contagio del virus. Aunque pudo superar su tratamiento y posterior aislamiento, no cabe duda de que una de las cosas que terminaron de afectarle más fueron las secuelas emocionales de tuvo tras el proceso de lo vivido.

La cantante mexicana llegó a padecer fuertes crisis nerviosas que la llevaron a buscar un alivio en ansiolíticos para poder controlarse y medianamente poder dormir. Sigue leyendo para enterarte de los detalles y de lo que confesó Yuri en una entrevista en la que expuso su situación.

LA ANSIEDAD DE YURI POR EL COVID-19 LA VOLVIÓ DEPENDIENTE A LOS ANSIOLÍTICOS

Yuri confesó que su fe en Dios la ayudó a superar su dependencia (Foto: Billboard)

En una entrevista con la revista People en español, la cantante de “Detrás de mi ventana” comentó: “[Fue] horrible porque yo soy una mujer súper activa. Me dio de todo, como a todos. Nadie ha vivido ileso. Todos hemos vivido en algún momento, algo que esta pandemia nos ha provocado”, confesó en la entrevista.

Como se recuerda, la artista mexicana creó su último álbum en el 2017 llamado “Primera fila”, y su última gira junto a Pandora entre el 2017 al 2019. Ella siempre ha estado activa en su carrera, pero la pandemia la obligó a cambiar esto y visitar con más frecuencia al médico, quien le reveló que había contraído el virus:

“Tuve que ir al médico. Cuando me dio COVID tuve que ver a un doctor para que me diera pastillas para las ansiedades porque sí lo necesitaba, porque era una cosa terrible que no podía controlar. Eran ataques de ansiedad demasiado fuertes, sobre todo por las madrugadas. No dormía bien, no comía bien, bajé mucho de peso”.

Yuri no ha podido salir de gira, pero no planea quedarse estática luego de la pandemia (Foto: Los Angeles Times)

Desde siempre, la cantante desde había profesado la fe que tiene en Dios y, al ver que se había vuelto dependiente de estos medicamentos, fue esa fe lo que la ayudó a salir de esa dependencia que sentía. Al parecer, había desarrollado una especie de adicción producto de toda la ansiedad que tenía.

“Meterme mucho con Dios me ayudó cualquier cantidad. Como que Dios, mis emociones las ponía en su lugar. A través de la oración fui dejando los ansiolíticos… Yo me metí con Dios, [la solución] es meterse con Dios, tener un tiempo de meditación, con la palabra, escuchar, leer, orar. Definitivamente, tú no puedes andar en este mundo sin Dios, porque Dios es más grande que un ansiolítico, más grande que lo que pueda haber, más grande que tu problema”, expresó.

¿CÓMO IMPACTO POSITIVAMENTE A NIVEL ESPIRITUAL LA SITUACIÓN QUE VIVIÓ YURI?

YURI (Foto: Tv y novelas)

En la entrevista, Yuri confesó que actualmente una gran cantidad de personas la buscan para que les comparta su fe cristiana y como esa misma fue que la ayudó en uno de los momentos más difíciles de su vida. Luego, la cantante recordó el momento en que muchos le pedían que se guardara sus creencias ante el público.

“La gente está ávida de eso ahora. Desgraciadamente tenemos que estar casi casi al borde de la muerte para recibir las cosas de Dios. He recibido cualquier cantidad de mensajes de amigos míos famosos y no famosos, que me dicen: ‘Yuri, ¿Cómo busco a Dios, cómo llego a él? Quiero escuchar tus pláticas’… Antes que me decían que me callara (que no hablara de Dios), ahora quieren que no me calle y es fantástico”, compartió.

“No soy la salvadora, no vengo a salvar el mundo. El único salvador se llama Jesucristo de Nazaret, pero sí definitivamente como artista, uno influencia mucho en la gente”, finalizó. Hoy en día, ella está mejor de salud y utiliza sus redes sociales para enviar mensajes positivos a todos sus fans.