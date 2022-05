Con una larga y exitosa carrera en México, América Latina y Europa, la cantante Yuri ha cosechado una cantidad importante de logros desde que inició en este difícil mundo artístico, pero, como cualquier persona, también ha experimentado cosas muy fuertes, las cuales le han marcado terriblemente hasta el día de hoy.

Si bien algunos detalles de esos momentos ya se conocían o eran simples rumores, la misma artista ha ido confirmándolos y revelando mayores detalles de su vida que no se conocían durante una entrevista con Jorge Ramos en su programa que se emite por la plataforma de ViX.

A lo largo de la mencionada conversación, Yuri habló sobre su intento de suicidio, la vez que apuntó a sus padres con un arma y su apego a Dios, quien le salvó la vida, según lo que ella misma ha ido relatando. Es por ello que en esta nota vamos a hacer una recapitulación de sus declaraciones más impactantes.

Yuri se animó a contar varios pasajes de su vida en una entrevista con Jorge Ramos (Foto: EFE)

LAS CONFESIONES MÁS DESGARRADORAS DE YURI

Entre lágrimas y una conexión tremenda con el conductor del programa, Yuri fue respondiendo preguntas acerca de su infancia, inicios en la música y su posicionamiento como una de las principales artistas que ha salido de México y acá te presentamos las que más llamaron la atención en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Cuando apuntó con un arma a sus padres

Por mucho tiempo se hablaba de que Yuri había apuntado a sus dos padres con una pistola cuando era solo una niña y ahora ella misma se encargó de confirmarlo y contar algunos detalles al respecto. Por ejemplo, sostuvo que tomó esa decisión porque los dos peleaban mucho y que pudo haber ocurrido una desgracias en tal momento.

“Cuando yo era chiquita, tendría como seis o siete años, mis papás peleaban mucho. Entonces, yo sabía dónde guardaba mi papá una pistola que le habían prestado y la agarré. Era una automática, pudo haber pasado una desgracia. Yo recuerdo que llegué a la cocina donde ellos estaban peleando y les dije ‘Por favor, ya no peleen. No me gusta verlos pelear’”, contó la artista.

Su madre robaba para comer

Debido a que su madre no la consideraba buena para la escuela, la sacó de allí luego de terminar el sexto de primaria y ambas dejaron Veracruz para ir a la Ciudad de México y buscar oportunidades como cantante. Su padre, quien no las acompañó, no estaba de acuerdo con esa idea y se desentendió.

Es por ello que muchas veces las dos no tenían para comer y la situación se iba agravando cada vez más, al extremo de que Yuri, siendo aún una menor, sufrió de anemia. Es por ello que su madre tomó la dura decisión de arriesgarse y robar comida en los supermercados.

“La vimos dura. Comíamos una vez al día. Mi mamá iba a los supermercados a robar. Se metía los filetes de carne en el escote. En un programa de televisión me desmayé porque tenía anemia, porque no comíamos tres comidas. Sí, la pasamos difícil. Dos años estuvimos pasándola bastante difícil”, comentó.

Se escapó de su casa

Cuando estaba enamorada de Fernando Iriarte, su madre no estaba de acuerdo con la relación. Yuri solo tenía 21 años y quería casarse, así que se fugó de su casa luego de una ceremonia de entrega de los Premios TVyNovelas. Incluso, contó que se lo contó a Luis Miguel atrás del escenario.

“Huyo de mi casa porque mi mamá no quería que yo me casara con mi primer esposo, con Fernando. Me escapo en unos Premios de TVyNovelas. Mi mamá se volvió loca. A mi padre le subió la azúcar, era diabético, casi se muere. Es algo que me arrepiento mucho porque yo siempre fui muy buena hija”, contó.

Yuri intentó quitarse la vida

Pese a que ya había logrado un éxito tremendo en diferentes partes del mundo, ganaba mucho dinero, tenía varias propiedades y cumplía algunas de sus excentricidades, llegó un momento en el que empezó a sentirse totalmente sola, así que pasó por su cabeza la idea de suicidarse. Es más, intentó hacerlo, pero Dios la detuvo, según ella.

“Me quise suicidar, porque me sentía sola, porque tenía depresiones, porque me tomaba muchas pastillas: para comer, para no comer, para adelgazar, para no adelgazar. Escuché una voz que decía: ‘tienes a todos a tus pies, pero ve, estás sola. No te llevas con tus papás, pasas navidades borracha, esa no es vida’. Agarré fuerzas y cuando iba corriendo, eran segundos, escucho otra voz que me dice ‘No lo hagas, porque si tú lo haces, no vas a tener paz y no vas a venir conmigo’. Automáticamente, supe que era Dios”, reveló la artista mexicana.

La conexión entre Yuri y Dios

Luego de la experiencia mencionada anteriormente, Yuri sintió que Dios le salvó la vida, así que decidió se runa mujer religiosa y entregarse a él y sus mandamientos, lo cual es algo que le ha ayudado muchísimo espiritualmente y con lo que se siente muy bien.

Sin embargo, esa parte de su vida ha provocado que mucha gente le critique y le haga bullying, por lo que aprovechó las cámaras para pedir que ese acoso se detenga, ya que le afecta.

“A veces yo le pido al público que no juzgue cuando los artistas nos acercamos a Dios. Entiendo a Farruko y sé que mucha gente estamos contentos de que haya conocido de Dios y hay otro sector de público que se burla. Nos juzgan, nos señalan”, dijo la cantante de 58 años de edad.