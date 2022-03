La carrera musical de Yuri ha sido totalmente exitosa, pero para ello el camino no fue nada fácil pues supo aprovechar cada oportunidad que se le presentó y saltar los obstáculos que aparecían en el camino, como el que vivió en el año 1985, cuando el gobierno mexicano decidió censurar uno de sus temas.

Por aquel entonces era muy habitual que la Secretaría de Gobernación censure algunas producciones musicales que hacían referencia a ciertos temas sensibles en la sociedad o que contengan palabras que habían sido calificadas de prohibidas por alguna razón y eso fue lo que le sucedió a la artista nacida en Veracruz.

Fue la canción “Yo te pido perdón”, la cual fue impedida de interpretarse en todo el territorio de México, aunque en otros países de América Latina sí se pudo oír con normalidad, convirtiéndose en un gran éxito que hasta ahora se mantiene en el recuerdo de sus más fieles seguidores.

En la década de 1980 e inicios de los años 1990, Yuri se consolidó como una de las cantantes de música pop más populares de México y América Latina (Foto: Yuri / Instagram)

¿POR QUÉ “YO TE PIDO PERDÓN” FUE CENSURADA EN MÉXICO?

Aunque parezca algo difícil de creer, el tema de Yuri sufrió la censura por una sola palabra que en ese tiempo se había convertido en un tema sensible por cosas que seguiremos contando en la nota.

La palabra por la que se censuró esa canción fue “terremoto”. Y es que el 19 de septiembre de 1985 un fuerte movimiento telúrico había azotado a la capital del país, dejando un mal recuerdo en la población.

Ese sismo de 8.1 de magnitud causó más de 3 mil muertes y grandes pérdidas económicas, por lo que el gobierno mexicano pensó que lo mejor era censurar esa canción para evitar que muchos ciudadanos recuerden aquel fatídico día en la historia del país.

Para suerte de la cantante y de su disquera, con el paso de los años el tema se calmó un poco y las autoridades competentes levantaron la censura para que ella pueda cantar dicha canción en México para el deleite de sus seguidores.

LA HORROROSA HISTORIA DE “EL APAGÓN”, CANCIÓN DE YURI

“Yo te pido perdón” no es el único tema de la artista con cierta polémica o una historia detrás. La letra de “El apagón” habla de una mujer que va caminando por la calle cuando de pronto las luces se apagan y un hombre aparece en escena para agarrarla y llevarla a un lugar escondido:

“Iba sola por la calle cuando vino de pronto un apagón. Vale más que yo me calle la aventura que a mí me sucedió. Me tomaron por el talle, me llevaron al cubo de un zaguán y en aquella oscura calle Ay, que me sucedió. Con el apagón, que cosas suceden”.