Bergüzar Korel es una actriz turca que se hizo muy conocida por su participación en la telenovela “Las mil y una noches” junto a Halit Ergenç, quien luego se convertiría en su esposo. Si bien el éxito le ha sonreído a la artista en el campo profesional y sentimental, también ha tenido que lidiar con algunas situaciones en el ámbito familiar, sobretodo con su hermana Zeynep Korel.

La telenovela “Las mil y una noches” (“Binbir Gece” en su idioma original) es una de las producciones más exitosas de los últimos años y está basada en el libro del mismo nombre que relata la historia de Sherazade Evliyaoğlu, quien para salvar a su hijo Kaan le pide un préstamo a su jefe Onur Aksal, quien acepta entregar el dinero necesario para la cirugía a cambio de una noche juntos.

Esta producción originó que la fama de Bergüzar Korel incremente y que su nombre sea reconocido a nivel internacional. La actriz, quien hace poco se convirtió en madre por tercera vez, tiene una hermana llamada Zeynep Korel quien vive en Estados Unidos lejos de su familia.

¿QUIÉN ES ZEYNEP KOREL?

Hasta hace poco la historia de Zeynep Korel, hermana de la actriz Bergüzar Korel, era totalmente desconocida, pues, nunca se le ha visto junto a su hermana y protagonista de la telenovela “Las mil y una noches”. Tampoco la propia artista había hablando de su hermana quien dejó Turquía hace algunos años. Por ello, aquí te contamos algunos datos de Zeynep.

Entre algunas cosas que se han dado a conocer respecto a Zeynep Korel es que es la hermana mayor de Bergüzar Korel y que años atrás decidió radicar en los Estados Unidos.

Zeynep Korel, al igual que Bergüzar es hija de Tanju Korel y Hülya Darcan. Como una de sus características físicas es la belleza al igual que su hermana menor.

Una de sus grandes pasiones viajar por ello estudió Turismo y Gestión Hotelera en la Universidad de Boğaziçi. Pero eso no fue todo, pues, también cursó estudios de diseño en Texas. En los Estados Unidos trabajó como gerente en varias empresas y como parte de su emprendimiento vendía bolsos que diseñaba.

¿POR QUÉ SE ALEJÓ DE SU FAMILIA Y DECIDIÓ RADICAR EN ESTADOS UNIDOS?

Luego de contraer matrimonio Zeynep Korel decidió dejar su país (Turquía) e instalarse en los Estados Unidos.

Ahora ya se conocen cuáles fueron los motivos que obligaron a la hermana de Bergüzar Korel abandonar su país natal. Según el portal mynet, ella explicó que su vida no iba bien y su familia no la apoyaba y que todo esto no hubiera ocurrido si es que su padre hubiera estado.

Luego de algunos problemas familiares ella junto a su hermana Bergüzar Korel pudieron reconciliarse.

¿QUÉ DIJO BERGÜZAR KOREL SOBRE SU HERMANA, ZEYNEP KOREL?

Transcurría octubre del 2019 cuando la actriz Bergüzar Korel por primera vez habló sobre su hermana Zeynep Korel y cómo era su relación con ella luego de algunos malentendidos familiares.

Esto fue cuando la artista se encontraba embarazada de su segundo hijo y caminaba junto a su esposo. En ese momento decidió responder a los medios de comunicación respecto a la decisión de su hermana de irse muy lejos (Estados Unidos).

“Respetamos las decisiones de cada uno de los miembros de nuestra familia”, expresó.

Otro de los puntos que llamó la atención de los hombres de prensa fue cuando -según Infobae-trascendió que Zeynep habría tramitado un certificado de herencia ante el tribunal de Estambul. Acto seguido, los periodistas, le consultaron a Bergüzar si le estaba enviando dinero a lo que la actriz respondió que sí le había mandado algo, pero a su sobrina.

Cabe indicar que es parte de la tradición de algunas familia enviarle dinero a uno de sus integrantes cuando no atraviesa por una buena situación económica.

Según el mismo portal, esto habría enfadado a Zeynep quien dijo que ella ha salido adelante sola debido a que no tuvo la suerte de su hermana menors. Fue por ello que la relación entre las hermanas se vio muy afectada; sin embargo, al poco tiempo las hermanas pudieron conversar vía telefónica pudieron poner en claro las cosas dando paso a la reconciliación.

“Estaba muy cansada en el pasado, mi corazón estaba roto. Pero después de un tiempo, la persona lleva el anhelo de la familia a pesar de todo. Cuando hablé con Bergüzar, me sentí mejor. La carne no estaba separada de la uña”, manifestó Zeynep.