El reality show “Zombiverso” es una de las apuestas más creativas de Netflix en los últimos años. ¿Te imaginas experimentar un ataque zombi en la vida real? Pues, eso es lo que propone este programa de supervivencia de Corea del Sur.

El espectáculo se titula “Zombieverse” en inglés y fue creado por Park Jin-kyung y Moon Sang-don, en asociación con Kakao Entertainment.

Así, reúne a un grupo de concursantes que deben luchar por superar diversos obstáculos mientras Seúl se enfrenta a una amenaza de muertos vivientes. ¿Quién vivirá y quién morirá? Esperamos averiguarlo pronto.

El póster del reality show “Zombiverso" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “ZOMBIVERSO”?

El reality de Netflix se desarrolla en un Seúl ficticio, donde un virus zombi está fuera de control. De esta forma, los competidores deben completar una serie de tareas establecidas para poder “sobrevivir”.

Ellos se encargarán de proveer su propia comida, refugio y seguridad a lo largo de las misiones, tal como si la humanidad se tambaleara al borde de la extinción.

Así se lee en la sinopsis oficial: “Un grupo de concursantes involuntarios se reúnen para participar en un reality show de citas, pero las cosas dan un giro aterrador cuando se encuentran en medio de Seúl invadida por zombis. Juntos deben escapar de la ciudad y huir de los muertos vivientes, o correr el riesgo de convertirse ellos mismos en zombis”.

Según Korea Times, el director Park Jin-kyung manifestó que “será interesante ver qué papel desempeñan los concursantes: un héroe, un villano o un espectador”.

Cabe resaltar que, para darle un toque realista al programa, el equipo de arte trabajó con los profesionales de la serie “All of Us Are Dead” (”Estamos muertos”). Además, los zombis fueron entrenados por los coreógrafos de “Kingdom”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “ZOMBIVERSO”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ZOMBIVERSO”?

“Zombiverso” se estrena el martes 8 de agosto del 2023. Como es usual en Netflix, el show llegará a la plataforma desde las primeras horas de aquel día.

Horario según el país:

México: 1:00 am.

Guatemala: 1:00 am.

Honduras: 1:00 am.

El Salvador: 1:00 am.

Nicaragua: 1:00 am.

Costa Rica: 1:00 am.

Perú: 2:00 am.

Colombia: 2:00 am.

Panamá: 2:00 am.

Ecuador: 2:00 am.

Venezuela: 3:00 am.

Bolivia: 3:00 am.

República Dominicana: 3:00 am.

Puerto Rico: 3:00 am.

Paraguay: 3:00 am.

Chile: 3:00 am.

Argentina: 4:00 am.

Uruguay: 4:00 am.

España: 9:00 am.

¿CÓMO VER “ZOMBIVERSO”?

“Zombieverse” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de entonces puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES DE “ZOMBIVERSO”?

El elenco incluye a diversas estrellas surcoreanas, entre las que destacan:

La actriz Lee Si‑young

La comediante y DJ Park Na‑rae

El youtuber y vlogger Dex

El comediante Noh Hong-chul

El rapero y presentador Din Din

La cantante Fukutomi Tsuki de Billlie

de El jugador de béisbol Yoo Hee-kwan

Los hermanos Jonathan y Patricia Yiombi

El urólogo, profesor y youtuber Hong Seong Woo

Kkwachu Hyung

El elenco del reality “Zombieverse” (Foto: Netflix)

