Hoy, Zuria Vega y Alberto Guerra son padres de dos bellos niños, Lúa y Luka; sin embargo, antes que naciera su primera hija la actriz mexicana vivió un lamentable hecho: perdió a su primer bebé a las pocas semanas de gestación. Esto le marcó de manera importante en su vida y es recién ahora que puede hablar sobre la dura experiencia que pasó.

Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Zuria Vega revivió los duros momentos que atravesó cuando en 2016 sufrió la pérdida de un bebé junto a su esposo Alberto Guerra. La protagonista de telenovelas confesó que siempre supo que algo no estaba bien con el embarazo; aun así, eso no impidió que sufriera mucho cuando ocurrió su pérdida.

EL HIJO QUE PERDIERON ZURIA VEGA Y ALBERTO GUERRA

La pareja de actores se casó en 2014 y en este tiempo han disfrutado muchos momentos agradables juntos, pero también tristes anécdotas, como lo que vivieron en 2016. La actriz reveló que en los dos primeros años de matrimonio buscaban ser padres, hasta que finalmente ocurrió, pero no salió como esperaban.

Zuria Vega y Alberto Guerra disfrutan de un momento a solas (Foto: Zuria Vega/Instagram)

“Antes de Lúa, Alberto y yo ya estábamos buscando ser papás. Y me quedé embarazada, pero desde que me quedé embarazada algo en mí sabía que no estaba bien. Siempre he seguido mucho mi intuición”, contó la actriz. “Le dije a Alberto ‘pero todavía no hay que decirle a nadie’. Solo le lo dijimos a mi papá, en ese entonces, a mi mamá, a mi suegra y a mis hermanos. Como a las semanas, lo perdimos y a mí me dio durísimo”, narró.

SUFRIÓ MUCHÍSIMO

La actriz confesó que esa situación le hizo sufrir mucho. “Tiene que ver con toda esa cosa, que no lo tenemos consciente, así muy claro, pero desde que somos chiquitas traemos esta cosa de ‘vas a ser mama’; entonces, si no eres mamá o pierdes un bebé no vales lo suficiente, y no es cierto. Pero así sientes cuando pierdes un hijo; sientes que tu cuerpo no está bien, que algo está pasando. Digo ‘¿qué pasa si no voy a poder tener hijos? ¿Me va a dejar?’. Gracias a Dios y a Alberto que me frenó”, señaló la intérprete en la entrevista.

Zuria Vega también recordó que su reacción no fue la mejor pues llegó a pensar que su esposo la estaba castigando por haber perdido el bebé: “No hice ningún tratamiento, yo sabía que mi cuerpo estaba bien, tenía la tranquilidad de que así era y a los cuatro meses empezamos a intentarlo otra vez, y al primer intento pasó”, comentó la actriz que detalló que no haber contado nada sobre su embarazo, hasta ahora, le ayudó a poder llevar el luto de mejor manera.

Finalmente, la actriz reveló que su hija, Lúa, nació el mismo día que se había enterado de su primer embarazo. “Lúa nació el 11 de enero, la misma fecha en la que yo me enteré que estaba embarazada de mi otro bebé, obviamente nadie se dio cuenta, nada más yo”, desveló.