Con una gran emoción, la actriz Zuria Vega ha presentado su nueva obra de teatro llamada “Network” en un evento público con una gran cantidad de medios de comunicación, los cuales no dudaron en preguntarle acerca de esa pequeña pausa que se ha dado de las telenovelas en México, producciones que tanto éxito y reconocimientos les ha dado a lo largo de sus años.

MÁS INFORMACIÓN: Zuria Vega y el hijo que perdió

Sin temor alguno, la artista de 33 años respondió a las preguntas relacionadas sobre su carrera delante de cámaras y dio detalles de por qué no se le ha visto en pantallas por un corto tiempo, lo cual resumiremos en la presente nota con la finalidad de que sus miles de fanáticos conozcan la verdadera razón por la que no ha estado trabajando en telenovelas.

De la misma razón contó qué está haciendo con el tiempo libre que tiene al estar alejada de las grandes producciones televisivas. Fue allí que pudimos conocer que se encuentra muy feliz en una nueva etapa de su vida. ¿Regresará a actuar en algún momento?

Ha participado en telenovelas como "Mi marido tiene familia" , "Que te perdone Dios", entre otras. (Foto: Zuria Vega / Instagram)

¿POR QUÉ ZURIA VEGA NO HA HECHO MÁS TELENOVELAS?

Aunque suene algo sencillo, la verdadera razón por la que la actriz mexicana se ha alejado un poco de las producciones que le afirmaron un camino a la fama es la falta de tiempo que ha tenido y ella misma lo ha revelado en sus más recientes declaraciones.

Es más, recordó que hace poco estuvo viviendo en Chile pues estaba participando de una serie, así que no ha tenido el espacio suficiente para escuchar alguna propuesta para trabajar en una telenovela mexicana.

“La verdad es que no he tenido ni tiempo. El año pasado me fui a vivir a Chile a filmar una serie, ahora estoy enfocada en ‘Network’ y después voy a grabar otro proyecto el próximo mes”, dijo Zuria Vega.

Sin embargo, ello no quiere decir que se esté tomando un tiempo de esa etapa de su vida o que ya la dejó atrás pues ha confirmado que tarde o temprano puede regresar a grabar alguna telenovela.

“Hay que dejar que las cosas se acomoden y cuando así sea regresaré a la televisión que yo amo y admiro. Pero, bueno, por ahora no, no ha llegado el proyecto ni el tiempo”, enfatizó.

¿A QUÉ SE ESTÁ DEDICANDO EN VEZ DE LAS TELENOVELAS?

Debido a que no está ocupada todo el día grabando alguna telenovela, Zuria Vega tiene el tiempo necesario para dedicarse a su labor como madre, siendo algo que le gusta mucho pues quiere disfrutar de su familia.

“Mis hijos para mí son mi prioridad, siempre hay tiempo para la maternidad, mis dos chiquitos son mi motor, mi vida entera, han crecido con una mamá trabajadora y así crecerán, pero siempre conmigo”, sostuvo.