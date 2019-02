Fotógrafa abandonó su trabajo para vivir en un bosque con decenas de perros enfermos y con discapacidad

Hay historias que conmueven y más aún cuando su protagonista no puede mover la cola de felicidad o no tiene cuatro patas como todos los demás. En el mundo hay cientos de casos de perros que son abandonados a su suerte por tener alguna discapacidad y sufren para encontrar un hogar. Sabiendo esto, Daria Pushkareva decidió cambiar sus vidas y la de ella misma, tal como se refleja en Instagram.

La joven de Moscú tenía una prometedora y exitosa carrera como fotógrafa en Rusia. Todos la buscaban para que capture su mejor momento, sobre todo en las bodas; sin embargo, ella sentía que el suyo todavía no se había formado pues dedicaba demasiadas horas de su vida al trabajo

“He invertido todo mi dinero en equipos de fotografía y clases magistrales para perfeccionar mis habilidades, pero termino en el mismo lugar. No hay vacaciones, simplemente no me doy ni el descanso ni las vacaciones que tan desesperadamente necesitaba. Me encerré en el trabajo y la única alegría que tuve fue de producir fotografías impresionantes. Me di cuenta de que era adicta al trabajo, siempre prefería hacer o crear algo a cualquier forma de relajación”, contó en entrevista a Bored Panda.

Sin embargo, un día tomó una gran decisión: brindarle todo su tiempo a ella misma, su familia y muchos perros. En la búsqueda de lo que verdaderamente la hacía feliz, empezó a hacer voluntariado con animales y desde ahí todo cambió.

“Entonces recordé mi infancia cuando yo y mis compañeros hablábamos sobre futuras profesiones y dije que quería tener un refugio para perros. Al crecer sin un padre, mi madre trabajó muy duro, por lo que no tenía un perro en ese momento, hubiera sido demasiado”, contó Daria Pushkareva, quien acaba de cumplir 34 años..

Durante su adolescencia se involucró profundamente en ayudar a los animales. Donó su dinero y fue voluntaria buscando cómo recaudar fondos para darle terapia y alojamiento a los canes con problemas.

Hace 4 años, ella decidió cambiar todo y mudarse a un bosque con su esposo y decenas de perros con distintas carencias. Ahora todos son una gran familia y comparten grandes momentos que se reflejan en Instagram.

“No consideraría a nuestra familia un refugio. De hecho, incluso me siento ofendida si alguien lo llama así. Un refugio es un lugar donde los nuevos voluntarios y otras personas contribuyen al bienestar de los animales que están entrando y saliendo constantemente. Nosotros, por otro lado, tenemos nuestros propios perros, los amamos y dedicamos nuestras vidas a ellos. Para nosotros, son miembros de la familia. Permanecerán con nosotros para siempre y no queremos regalarlos a nadie”, aseguró.

En la cuenta que posee en Instagram, Daria Pushkareva comparte el progreso de los perros rescatados, su felicidad por tener un lugar donde vivir y cómo disfrutan al máximo el día a día.