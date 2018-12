Fotógrafa buscó por 8 años a "pareja misteriosa" y por fin la encontró para darle la imagen de su compromiso

Hay momentos que quedan grabados para siempre gracias a una foto y se vuelven aún más especiales cuando son totalmente espontáneos o llaman la atención al presenciarlos en plena calle. Esto le pasó a Joy Groover, fotógrafa de Florida (Estados Unidos), quien un día logró capturar la pedida de mano de una pareja, a la que no conocía pero que el amor y felicidad que irradiaban juntos la cautivó. Durante 8 años la buscó incansablemente para regalarle la imagen y, tras mucho esfuerzo, lo logró y todo gracias a Facebook.

En 2010, esta joven fue testigo presencial del día en que David y Ashley Barnosky se comprometieron. Ella decidió inmortalizarlos con su cámara y cuando quiso acercarse, ellos ya no estaban en los exteriores de la iglesia donde el hombre se arrodilló para entregarle la preciada joya.

Desde ese entonces ella emprendió una campaña en redes sociales y medios de comunicación para contactarlos, pues siempre se preguntó si seguían juntos, si habían tenido hijos o qué había pasado con su historia de amor.



La última publicación divulgada en Facebook para dar con su paradero se realizó este diciembre, y fue compartida más de 1.000 veces en todo Estados Unidos y países como Canadá, Reino Unido e, incluso, Rumania, desde donde la fotógrafa recibió mensajes de aliento.



"Hoy, hace ocho años (10 de diciembre de 2010). OCHO AÑOS desde que tomé las fotos de la 'pareja misteriosa'. OCHO AÑOS y todavía nadie los reconoce. A menudo me pregunto si todavía están juntos. ¿Están casados ahora? ¿Tienen algún hijo?", escribió Groover.

En su publicación agregó que "siempre he creído que si estaban destinados a ver estas fotos, lo harán. Hasta entonces, me siento y miro historia tras historia de los medios convencionales sobre un 'compromiso misterioso' (silenciosamente, muero un poco por dentro) y me pregunto por qué todas esas personas fueron capaces de localizar a sus parejas y, sin embargo, la mía todavía sigue sin ser descubierta. La foto fue tomada el 12/10/10 en la iglesia de 'Bethesda by the Sea', en Palm Beach, Florida".

Y como el que persevera siempre logra llegar a su meta, finalmente la fotógrafa Joy Groover encontró a la "misteriosa pareja" que estuvo buscando desde hace ocho años para entregarle las imágenes que logró capturar el día de su compromiso.



David y Ashley Barnosky continúan casados, tienen dos hijas y agradecieron a todos los que ayudaron en esta incansable búsqueda que tuvo un final feliz gracias a Facebook.