En mi caso mi byas es JIN, él me llena de energía positivas, me hace reir, tiene una personalidad muy agradable, se tiene mucha confianza y siempre dice que es guapo, hermoso y a la vez alienta a las personas a que se sientan así y eso a mi me levanta el animo y ya no me siento mal.Para mi BTS significa Amor, Motivo y un modelo a seguir. FOTO / Violeta Ayasta / @photo.gec