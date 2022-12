Contando los días para la llegada de la Navidad, Hasbro presenta su guía de regalos. Así, tendrás diversas opciones para regalar a todos los niños de la casa. Estas alternativas permiten fomentar la diversión en familia, así como también favorece a desarrollar las habilidades de juego de los pequeños. Cada uno de los juguetes, los puedes encontrar en tiendas por departamento, supermercados y jugueterías.

10 regalos de Navidad para niños y niñas

1. Play Doh Camión de Helados: Con casi 91 cm de altura, 27 accesorios, 12 latas, sonidos realistas. Los niños crearán muchas delicias heladas y las personalizan con las herramientas, moldes de caramelos y chispas Play-Doh. Para después venderlas en la caja registradora. La música y los divertidos sonidos de la caja registradora te harán pensar que operas tu propio camión de helados. Las 12 latas de masa tienen los más divertidos colores. Precio sugerido: S/. 699.90

2. Baby Alive Princesa Ellie Grows Up: Crece hasta convertirse en una princesa gracias a los cuidados que le dan jugando. Esta muñeca que habla, crece a 45 cm y responde a tus cuidados con más de 75 sonidos y frases ¡Los niños se divertirán controlando su altura con la tabla de crecimiento incluida y peinándose con accesorios de muñecas para vestir! Empieza como bebe, y al crecer, completa su look de princesa al colocar la extensión de cabello de tiara en su cabeza y la falda de princesa sobre su atuendo para completar su look real. Precio sugerido: S/. 399.90

3. Fur-Real Canela Mi Pony con Estilo: Con más de 80 sonidos y reacciones. Mueve las orejas, la cabeza y el cuello, responde cuando la alimentas, cuando le acaricias la espalda, las mejillas y la nariz. Hace tiernos sonidos, lanza besos al aire e ilumina sus mejillas. Viene con 26 accesorios de estilo, que incluyen 4 herraduras brillantes, una corona de flores y 20 adornos de flores para su brida. Y su accesorio con forma de manzana sirve como cepillo y como golosina. Precio sugerido: S/. 499.90

4. Monopoly Bóveda Secreta: El juego de mesa cuenta con la bóveda del Sr. Monopoly llena de objetos valiosos. Se inicia la partida colocando objetos valiosos en la bóveda. Los jugadores deben adivinar el código. Cada vez que un jugador logra abrirla, toma lo que hay dentro. Además del dinero, hay hoteles que solo se pueden encontrar en la bóveda y llaves que abren propiedades cerradas. ¡El jugador con más dinero al final de la partida gana! Precio sugerido: S/. 169.90

5. Nerf Fornite Compact SMG: Este lanzador se inspira en el equipo que se usa en Fortnite y viene en un Papel Ultra Red del popular videojuego. Equípate para una dinámica diversión con este lanzador de dardos motorizado que lanza 8 dardos seguidos. Mantén presionado el botón de aceleración para activar el motor y presiona el gatillo para lanzar. Su empuñadura de goma facilita el agarre firme del lanzador mientras apunta a los objetivos. Precio sugerido: S/. 249. 90

6. Peppa Pig Clubhouse: Inspirado en el lugar de la serie, el playset cuenta con una pared móvil que representa un puesto de comida y una panadería. Hay muchos accesorios que te ayudarán a decidir, como un horno/caja registradora, 2 sillas con una mesa giratoria y un puesto de venta. Incluso hay un tobogán desmontable y un columpio de neumático para divertirse al aire libre, y un banderín para colocar en el techo. Precio sugerido: S/. 249.90

7. My Little Pony Escenario Musical Melody: Set de juego 2 en 1, en el que los ponis pueden descansar en el spa en un lado y cantar en un escenario por el otro. Coloca las figuras sobre el escenario para activar luces y sonidos. El escenario se iluminará en diferentes colores y reproducirá fragmentos de canciones de acuerdo al personaje. Cuenta con fragmentos de 4 canciones de la serie My Little Pony: Nueva generación. Incluye 3 personajes. Precio sugerido: S/. 249.90

8. Garras y Máscara de Vibranium de Pantera Negra: Los niños y niñas pueden imaginar las mayores batallas con las Garras de Pantera Negra que se extienden y recogen con luces y sonido para presumir un feroz saludo y también con la Máscara de Vibranium usada con el visor levantado o cerrado, también con luces y sonido. Los niños estarán listos para decir ¡Wakanda por siempre! Precio sugerido: Garras S/. 199.90 - Máscara S/. 149.90

9. Fur-Real Fuzzalots: Encuentra un perrito, una ovejita y un pollito. Animalitos interactivos, revelan sus distintos estados de ánimo por medio de colores y sonidos. Si están hambrientas o sedientos, brilla con luz roja. Aliméntala con el biberón para contentarla. Cuando estén tristes, asustados o malhumorados, brillan con luz azul ¡para que sepas que tienes que acariciar sus cabecitas. Se venden por separado ¡Colecciónalos! Precio sugerido: S/. 69.90

10. Feature Mega Figure Hulk: ¡Siente el poder con el Hulk Aplastante de 30 cm de Spidey and His Amazing Friends! Presiona la cabeza de Hulk para ver cómo cambia su cara y se mueven sus brazos. Cuando los niños presionan la cabeza del Hulk Aplastante, su expresión facial cambia de feliz a poderosa y lista para enfrentarse a cualquier alborotador travieso. Incluye una pared de ladrillos que los niños podrán derribar y reconstruir una y otra vez. Precio sugerido: S/. 159.90

