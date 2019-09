Galilea Montijo sobre el caso de Andrea Legarreta: “Las mujeres también nos sabemos defender”

Las declaraciones que hizo Alfredo Adame sobre la supuesta infidelidad de Andrea Legarreta, sigue dando de qué hablar. Ahora, Galilea Montijo, no ha dudado en referirse al tema y salió en defensa de su amiga.

Galilea fue abordada por los hombres de prensa durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde fue cuestionada sobre cuál era su postura frente a la polémica protagonizada por su compañera del programa “Hoy”.

“Ya déjenla en paz a la pobre (Andrea Legarreta); la traen en friega (la siguen hostigando)”, advirtió Montijo a los medios de comunicación. “Voy a estar con mi compañera apoyándola siempre”, declaró al periodista del programa “La Cuchara”.

“Como mujer pues siempre voy a apoyar yo a las mujeres. Yo vengo de una mamá soltera que siempre se supo defender, entonces pues las mujeres también luego nos sabemos defender, ¿eh?”, agregó.

La actriz mexicana dejó en claro que desconoce las razones por las que Adame arremetió contra Legarreta. Sin embargo, rechaza por completo que los caballeros hagan cualquier tipo de comentario que represente una agresión o ataque hacia cualquier mujer.

“¿Por qué él (Alfredo Adame) se expresa así? No tengo idea”, agregó. “Como mujer, no está padre que un hombre se exprese así de una mujer; hablo del punto de vista como mujer, no está padre”.