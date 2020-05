El pasado 25 de mayo, “Esto es Guerra” volvió a la pantalla chica y uno de los hechos que generó más críticas fue el comportamiento de Pancho Rodríguez, quien al ingresar al set dio un beso al piso con la mascarilla puesta.

A través de sus stories de Instagram, el integrante del reality de competencia respondió a sus detractores y aclaró lo que realmente hizo.

"Quiero aclarar algo que he estado leyendo que dicen que ayer besé el piso del programa. No besé el piso del programa, eso es algo que yo siempre hago por un tema de cábala. Me agacho y hago como que beso el piso, pero nunca lo beso, desde hace años que lo vengo haciendo, por un tema de higiene, ¿cómo voy a besar el piso?”, dijo Pancho.

El competidor de nacionalidad chilena sostuvo que el gesto que vieron los televidentes es una tradición suya en cada inicio de temporada, y volvió a enfatizar que no besó el piso.

"Ni siquiera, por más que lo haya querido besar ayer, estaba con la mascarilla, pero aún así repito que no lo besé, ni siquiera tuve contacto. Por más desinfectado que yo sé que está, no hubo contacto de la mascarilla con el piso”, agregó.

