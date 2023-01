El 11 de enero Shakira se volvió tendencia en las redes sociales por el estreno de la ‘tiradera’ contra Gerard Piqué, pero no fue la única que decidió cantarle a un ex. Miley Cyrus también publicó “Flowers”, en donde hace mención a algunos pasajes vividos con su expareja, Liam Hemsworth. Lo mejor de todo fue la fecha en la que eligió para el lanzamiento en Sydney.

Si pensaste que ya lo habías escuchado todo tras la ‘tiradera’ de Shakira en colaboración con Bizarrap, entonces estás muy equivocado. Un día después del lanzamiento, Miley Cyrus también estrenó nuevo single en México y dejó lo bueno para el final.

¿Cómo es eso? La cantante de pop lanzó el tema “Flowers” en Sydney recién este viernes 13 de enero, curiosamente la fecha en la que su expareja, KLiam Hemsworth, está cumpliendo 33 años y es australiano.

¿Coincidencia? No lo creemos. Si bien la cantante estadounidense jamás hace referencia a nombres, desde el primer verso queda claro — o al menos eso pensamos— para quién va dirigida la letra.

La canción es cantada en primera persona y una de las frases que más llama la atención es cuando menciona el hogar que juntos estaban construyendo, pero un incendio terminó por derrumbar su mansión allá por el 2018.

El título también no fue coincidencia, no, por supuesto que no. Como se recuerda, Liam le dedicó “When I Was your man” de Bruno Mars cuando terminaron, en la que un hombre, con el objetivo de retener a su pareja, debió comprarle flores, tomarle la mano y dedicarle más tiempo.

“Puedo comprarme mis propias flores, hablarme durante horas, decirme cosas que tú no entenderías, llevarme a mí misma a bailar y coger mi propia mano”, se escucha en Flowers. Esa fue la respuesta de Cyrus ante la última canción que le dedicó para el que fue su exmarido por 3 meses.

¿Cómo se conocieron Liam y Miley?

Se conocieron en 2008, durante la grabación de la película “La última canción”. Posteriormente, oficializaron el noviazgo y llegaron a casarse, pero el matrimonio no funcionó.

