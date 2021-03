La presentadora Adamari López reveló al programa “Hoy día” que se vacunó contra el coronavirus (COVID-19) y recomendó a sus seguidores a hacerlo para darle fin a la pandemia.

La también actriz señaló que ella decidió aplicarse la vacuna por las enfermedades preexistentes que tiene. “Como saben, yo he tenido complicaciones de salud, hoy estoy bien, pero la recomendación de mi médico fue hacerlo (vacunarme) cuanto antes”, señaló.

Del mismo modo, ella grabó todo el proceso para que sus seguidores sepan de qué se trata. López captó desde los datos que le piden, qué vacuna le pusieron y los papeles donde hacen seguimiento para su siguiente dosis.

“Este viernes me toca la segunda dosis, fue súper rapidito. No tuve grandes reacciones, solo dolor en el brazo por un solo día y tuve sueño al día siguiente, pero ni sabía cuál de las vacunas me iban a poner”, contó.

La artista puertorriqueña señaló que el proceso duró 25 minutos y se sintió muy bien. Asimismo, cuestionó a las personas que por viajar a diferentes países optan por ponerse vacunas que ni conocen, pero ahora no quieren vacunarse contra el COVID-19. .“Entonces, ¿Cómo no vamos a evitar que más gente muera o esta pandemia se prolongue”, concluyó.

