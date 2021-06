Tras un largo viaje en avión, Toni Costa y su hija Alaïa, fruto de su relación con Adamari López, llegaron al país natal del bailarín, España, para tomarse unos días de descanso, disfrutar de sus vacaciones y compartir momentos en familia.

“Llegamos”, escribió el bailarín español en sus stories de Instagram, donde compartió una fotografía en el aeropuerto de Barcelona. Toni Costa y su hija fueron recibidos por varios miembros de la familia del español.

Lorena, hermana de Toni Costa, quien también ha hecho del baile su profesión, publicó una fotografía en Instagram en la que se ve a la abuela de Alaïa y su prima Noa esperando su llegada.

“Estamos llegando a Valencia, mi tierra, no, no me quedo en Barcelona, solamente el avión llegó ahí y mi familia me recogió”, explicó Toni en un video que compartió en Instagram, donde aparece viajando en carretera al lado de su familia.

En una reciente entrevista con la revista People en Español, el bailarín reconoció que tanto él como Alaïa estaban muy emocionados de poder realizar este viaje juntos, ya que es la primera vez que realizan esta aventura.

“Es la primera vez que Alaïa y yo vamos a viajar tanto tiempo solos, creo que es necesario como padre e hija compartir experiencias. Alaïa está muy contenta por este viaje, lleva haciendo la maleta desde hace una semana. Está contenta con su ropa, se lleva un montón de caramelos y chocolates para el viaje y la vamos a pasar muy bien”, contó.

De esta manera, Toni Costa y su hija de 6 años disfrutarán de los meses de verano en España, un viaje al que se uniría próximamente Adamari López, a pesar de que ambos confirmaron su ruptura sentimental hace algunas semanas.

