Adele estrenó el video oficial de “Oh My God” en la plataforma YouTube, el resultado final de este material audiovisual es al estilo en blanco y negro.

El video de “Oh My God”, el cual forma parte de su último álbum “30″, reúne a Adele con el director Sam Brown, el mismo que dirigió el clip de “Rolling In The Deep”, exitosa canción que la interprete lanzó en 2010.

“La energía y el movimiento del video subrayan el tono rápido y sensual de la canción cuando Adele afirma: ‘Sé que está mal, pero quiero divertirme’”, se señaló en comunicado de prensa.

“30″ de Adele

El cuarto y último álbum de estudio de Adele, sigue dominando las listas de éxitos de todo el mundo y está oficialmente certificado 3x Platino en los EE.UU. y 2x Platino en el Reino Unido, Irlanda, Francia y Corea del sur.

Lanzado el pasado noviembre, “30″ es el álbum más vendido de 2021 y en los EE.UU. ha sido el número 1 en la lista de ventas de álbumes principales de Billboard durante 7 semanas.

VIDEO RECOMENDADO

Kim Kardashian y Pete Davidson confirman su romance

Kim Kardashian y Pete Davidson confirman su romance