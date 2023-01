Adele cuenta con millones de seguidores en todo el mundo y es una de las pocas artistas que lograron ganarse el cariño de la gente por su humildad, lo que transmite sus canciones y, por supuesto, conmoverse con pequeños detalles. En uno de sus últimos conciertos, la compositora de Reino Unido se emocionó hasta las lágrimas con un hombre que llevó la foto de su esposa fallecida a su presentación.

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que Adele interpreta “When We Were Young” mientras camina entre el público, algo que suele hacer en sus presentaciones para sentir la energía de sus fans.

En un momento dado, uno de los asistentes al concierto levanta su celular cuando estaba a solo unos metros de la compositora británica, quien seguía cantando sin percatarse del detalle.

Al principio se pensó que el hombre estaba haciendo una videollamada, pero luego se comprobó que era la foto de su esposa fallecida. Ante ello, Adele se tomó unos minutos para hablar sobre lo sucedido.

Dos canciones después, específicamente en el sencillo “Someone Like You”, la cantante nacida en Londres le dedica unas tiernas palabras al hombre por llevar la fotografía de su esposa fallecida.

“Cuando camino entre la audiencia, desearía que pudieran ver lo que veo… había un hombre… Él está ahí, ¿pueden verlo sosteniendo su teléfono? Creo que ella es su esposa”, comenzó diciendo.

Adele intentó ser fuerte ante el emotivo incidente, pero no pudo evitar derramar algunas lágrimas al ver que el hombre cumplió su promesa de llevar la foto de su esposa a uno de sus conciertos.

“Creo que ella no está aquí y eso de verdad me conmueve. Parece que estás solo y lo lamento mucho… lamento mucho tu pérdida. Lo siento mucho, no me di cuenta de lo que me estabas mostrando”, finalizó.

