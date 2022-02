Adolfo Aguilar: “Tenía una aberración con ser homosexual”

Adolfo Aguilar, director y actor de cine, televisión y teatro, se presentó en el programa “Amor y Fuego” para brindar detalles pocos conocidos de su vida en medio del estreno de su unipersonal “¿Por dónde salgo?”.

En entrevista con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, el presentador indicó que sintió una aberración por ser homosexual.

“Tenía una aberración con ser homosexual. Tenía esta homofobia que me habían inculcado desde pequeño, sobre el mundo y la vida en general. La tenía arraigada en la cabeza como un chip y la aplicaba no contra otros, sino contra mí mismo”, expresó.

“Trataba y no quería parecer homosexual. Yo luchaba contra ello... Yo no me veía en televisión. No me gustaba verme y tampoco en fotos. Sentía que había un claro desprecio hacia mí mismo”, agregó Adolfo.

El expresentador de “Yo Soy” aclaró que esos sentimientos hacia su persona ya acabaron y que actualmente se ama tal y como es.

“Eso cambió hace dos o tres años. He tenido todo ese rollo y no me daba cuenta que lo tenía, pero era bien claro. No lo decía, era algo interno que sentía”, concluyó.

Adolfo Aguilar hizo público su homosexualidad

El presentador de televisión reveló sus secretos y temores en “¿Por dónde salgo?”, un unipersonal que une el teatro con el stand up comedy. El cual se estrenó el 4 de febrero.

“Hace más de un año empecé a trabajar en este proyecto, y ha sido un trabajo de introspección y de búsqueda de seguridad que llegó a mí luego de vivir un proceso depresivo muy fuerte durante la pandemia”, comentó el artista antes del estreno de su obra.

“Hace mucho tiempo ‘salí del clóset’ con mi familia y mis amigos, con mi entorno, y ahora he decidido hacerlo frente al público. Quiero que todas las personas que me siguen conozcan cómo pienso y cómo siento desde un lado más íntimo, y sé que esto tendrá un impacto positivo en quienes aún luchan por reconciliarse con su identidad”, aseguró.

VIDEO RECOMENDADO