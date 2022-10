La serie “Al fondo hay sitio” volvió a vivir un trágico momento durante el matrimonio de ‘Pepe’ (David Almandoz) y ‘Rafaella’ (Bárbara Cayo), ya que la hija de ‘Francesca Maldini’ (Yvonne Frayssinet) recibió un impacto de bala en el altar. El episodio terminó con la hija de ‘Francesca’ en los brazos de ‘Pepe’.

Ahora, un nuevo adelanto de la serie ha mostrado el desenlace tras el disparo que recibió ‘Rafaella’. En las imágenes se puede ver a ‘Francesca’ y ‘Pepe’, notablemente afectados, en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica.

“Nuevamente un momento de amor y felicidad se transformó en una pesadilla. Sé testigo de momentos de gran angustia, dolor y situaciones desesperadas”, es la leyenda que acompaña el adelanto en redes sociales.

Los comentarios en torno al capítulo no se han hecho esperar y muchos esperan que ‘Rafaella Picasso’ no muera tras el atentado de la ‘mujer de negro’, cuya identidad todavía no ha sido revelada en la serie.

Como se sabe, ‘Pepe’ y ‘Rafaella’ estaban a punto de darse el “sí, acepto”, cuando un misterioso personaje apareció detrás de la casa de los Maldini y disparó contra la hija de ‘Francesca’. Al instante, ella cae sobre los brazos de su novio y todos se desesperan en la ceremonia.

Rafaella Picasso recibe un impacto de bala en su boda con Pepe

