Gustavo Bueno, actor que da vida a ‘Don Gilberto’ en “Al Fondo Hay Sitio” (AFHS), no ha sido ajeno a la negativa de Irma Maury de regresar a la exitosa teleserie en esta nueva temporada, que se estrenó hace casi una semana.

El actor ofreció una breve entrevista a un medio local en la que se pronunció respecto a la decisión de la destacada actriz quien interpretó a ‘Doña Nelly’ -su pareja en la ficción- y le dio todo su respaldo.

“Yo había oído que a ella no le agradaba del todo la idea de regresar y está en todo su derecho. Pero no sé si le insistieron demasiado o no, son especulaciones. Son cosas de ella”, dijo en declaraciones a Infobae.

En ese sentido, el actor también fue consultado sobre cómo le ha ido a ‘Don Gilberto’ estando sin su ‘palomita’ y respondió: “Yo me siento bien, nunca he dependido de nadie. Me divierto con mi personaje en las circunstancias que sea”.

Bueno se refirió a la aceptación del público en el regreso de AFHS. “Ha sido maravilloso. Creo que de alguna manera estábamos preparados para el éxito por todo lo que trabajamos y la expectativa grande del público”, precisó.

También se mostró encantado con el elenco de jóvenes talentos y nuevos rostros que se han sumado a la producción pues, según comentó, “se han seleccionado con mucha dedicación”.

“Jorge Guerra, el chico que hace de Jaimito, Karime (Scander) que hace de Alessia, son grandes. También está Giovanni Ciccia, que es mi amigo de toda la vida y a quien admiro tremendamente, me alegra infinito tenerlo al costado”, señaló.

El actor destacó además el talento de Erick Elera. “Me parece una maravilla absoluta, me hace reír tremendamente. Es un chico talentoso, canta, crea guiones, improvisa, es un trome. Siempre lo aprecié mucho, fue mi engreído”, reveló.

Sobre qué espera de “Al Fondo Hay Sitio” en esta nueva entrega, Gustavo Bueno fue contundente: “Creo que vamos a estar en la televisión con muchos años por delante. Vamos a repetir el plato (del éxito anterior), lo digo con toda seguridad”.

