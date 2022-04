Un día después de que Magaly Medina presentara imágenes de Aldo Miyashiro besando a Fiorella Retiz, el conductor de “La Banda del Chino” reapareció en televisión para asumir su error y pedir disculpas a Érika Villalobos y su familia.

Tal como se había anunciado, el también actor se hizo presente en el programa “La Banda del Chino”, donde además de ofrecer disculpas públicas a su esposa, Érika Villalobos, anunció que dará un paso al costado en la conducción del espacio de América Televisión.

“Yo ahora no tengo las fuerzas para hacer el programa. En este mismo momento no tengo las fuerzas para presentar la nota, yo le voy a pedir a mis compañeros, que me cubran unos días mientras la situación vaya tomando forma”, señaló el actor.

Aldo Miyashiro reapareció en la televisión tras 'ampay' con su exreportera Fiorella Retiz emitido por el programa de Magaly Medina. El conductor de 'La banda del chino' se pronunció al respecto y pidió perdón públicamente por traicionar su confianza. "Yo cometí un error que seguro me va a acompañar toda mi vida... nunca imaginé que podría provocar tanto dolor" afirmó Miyashiro. (Fuente: América TV) "Nunca imaginé que podría provocar tanto dolor" "Yo cometí un error que seguro me va a acompañar toda mi vida"

Asimismo, Miyashiro también se encargó de despejar las especulaciones y aclaró lo que hacían Óscar del Portal y Fiorella Méndez mientras él se besaba con la exreportera de su programa nocturno.

“En esto se ha construido una especie de historia. Yo puedo asumir las imágenes, pero no lo que se especula. Se dice que salíamos los 4 juntos y que había una especie de complicidad, eso no es cierto... Estábamos con Óscar intentando unirnos para poder hacer algunos partidos en el interior, ese fue el origen de estas reuniones”, manifestó el popular ‘Chino’.

“Se ha especulado muchísimo sobre Fiorella (Méndez) y Óscar (del Portal). Es una situación a la que también tengo que pedir disculpas porque en un momento donde Fiorella estaba dormida y Óscar estaba en su cuarto pasó todo esto, yo tampoco respeté la casa de Óscar del Portal”, añadió el conductor de televisión.

Aldo Miyashiro se va del programa

