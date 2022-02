Este sábado 5 de febrero, el programa “Estás en todas” presentó una entrevista exclusiva a Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba. En su declaración, la empresaria aclaró que ella no está compitiendo con nadie y que solo vive su amor con el ‘Gato’.

Según explicó, las imágenes en las que aparece en la cocina, acompañando a la mamá de su pareja, fue algo espontáneo ya que se encontraba haciendo pruebas para nuevos postres en su restaurante.

“Esa ocasión estaba haciendo pruebas para mi cafetería por Día San Valentin y el hermano de Gato Cuba grabó. No es que estaba haciendo algo a la mamá”, aseguró sin descartar que no tendría problemas en demostrar así su amor.

¿A que se debe esta aclaración? Luego que el clip se viralizara, muchos usuarios de redes sociales cuestionaron que las imágenes salgan a la luz cuando Anthony Aranda se mostraba cercano a la madre de Melissa Paredes, exesposa de Rodrigo Cuba.

“No estoy en competencia con nadie, yo estoy viviendo mi amor con Rodrigo, pero entiendo que se puede prestar a malinterpretaciones y es cuestión de acostumbrarme un poco a la situación”, aclaró Venturo.

Por otro lado, la empresaria confesó que al poco tiempo de conocerse Rodrigo Cuba visitó a su mamá y le llevó chocolates. Además, contó que el futbolista es muy detallista con ella y con su pequeña hija.

“Realmente me sorprendió porque le llevó chocolates a mi mamá a los pocos días de salir. El fue y se abrió completamente con ella y ya. Yo creo que cuando es, no necesitas un tiempo de espera. Lo que sentimos es más que suficiente, no solo es lindo conmigo, sino también con mi hija. Si trae flores para mí, también lo hace para mi hija”, aseveró.

