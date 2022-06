Daniel León, el aún esposo de Ale Venturo, asistió a la comisaría de Monterrico para denunciar a Ale Venturo por violencia psicológica en agravio de la menor. Él señaló que la novia de Rodrigo ‘Gato’ Cuba expone a su hija en común e impide verla sin argumentos legales.

El joven padre de familia declaró para el programa “Amor y Fuego”, donde señaló que él y Ale tenían planeado conciliar y tener la tenencia compartida, pero Venturo finalmente no quiso.

“El lunes pasado teníamos que firmar la conciliación, pero ella dijo que no porque ya no quería la tenencia compartida. Que no se sentía cómoda de que mi hija duerma en mi cama. Sin embargo, la nana me dice que mi hija duerme todos los días con el ‘Gato’ Cuba y con Alexandra (Ale Venturo)”, expresó muy preocupado.

Daniel León reveló que intentó hablar con Ale Venturo y ella le indicó que se comunique con Jorge Cuba, padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Según indicó, el padre del futbolista hace de mediador para ver a su propia hija y le pone condiciones.

“Están teniendo mucha facilidad de estar involucrando a mi hija con una familia nueva. Ahora resulta que Jorge Cuba (padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba) es el intermediario en esta relación y no tiene nada que ver aquí. Este señor me ha puesto un millón de trabas legales para alejarme de mi hija”, explicó.

“¡Qué tipo de hipocresía! cómo es posible que Alexandra esté a favor de la tenencia compartida del ‘Gato’ y me esté tratando como si yo fuese un padre que no vale ni un sol. Mi hija no puede dormir conmigo, ¿pero duerme en la cama con su enamoradito de hace unos meses?”, comentó muy indignado.

