Alejandra Baigorria cumplió 32 años este 8 de septiembre y tuvo una celebración muy diferente a años anteriores. La integrante de “Esto es guerra” utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores una fotografía junto a un mensaje dedicado a su madre, quien hace algunos días fue operada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la chica reality compartió una instantánea suya junto a algunos regalos y globos con el número 32. Lo que más llamó la atención de sus fans fue el mensaje que acompañaba la imagen.

“Un cumpleaños DIFERENTE... Con tristeza, angustia, fe y miles de sentimientos que me hacen sentir como en una montaña rusa. Son momentos difíciles... que me hacen querer no celebrar pero sonrío porque sé que mi mamá lo que más quiere es verme sonreír, y sé que pronto estaremos juntas como siempre”, escribió la también empresaria.

Como era de esperarse, en tan solo una hora desde su publicación, la fotografía de Alejandra Baigorria ha superado las 10 mil reacciones, y cuenta con cientos de comentarios que le desean pronta mejoría a su madre.

Hace algunas semanas, Alejandra Baigorria recurrió a su cuenta oficial de Instagram para contar que su madre se sometería a otra operación y se mostró optimista por su pronta recuperación.

“Gracias a todos por sus palabras, sus oraciones, sus llamadas y mensajes de preocupación por mi mamita. Ella está delicada pero ya pasó la primera operación”, dijo en un historial de Instagram.

“Es la mujer más fuerte que conozco... Aún falta la operación más complicada pero saldremos de esta. Mil gracias a todos. Valoren a sus seres queridos y díganles cuanto los quieren, no saben lo importante que es eso”, concluyó Alejandra Baigorria.

