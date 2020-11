Luego que se diera a conocer que la modelo peruana Stephanie Valenzuela fue agredida en México por parte de su pareja, el actor Eleazar Gómez, Alejandra Baigorria -en una conferencia de prensa- le recomendó “que vaya hasta el final” en el proceso de denuncia.

La participante de Esto es Guerra fue consultada por la demanda que hizo contra Guty Carrera por violencia física y psicológica.

“Yo en su momento denuncié y es algo que deben hacer todas las mujeres. Muchas callan por miedo, vergüenza. Me parece muy bien que Stephanie haya denunciado y que vaya hasta el final, así él pueda mover las influencias que pueda tener, ella debe seguir parada enfrentando esto", sentenció

"Las mujeres tenemos que ser un ejemplo, es decir, así estés con un actor de Televisa o quién sea, se debe denunciar. Nadie tiene derecho a levantarte la mano, eso no se debe permitir. Me solidarizo con ella, porque lo que le ha pasado es traumático, que afectar en su vida psicológica, va tener que ser fuerte y llevar una terapia”, agregó Baigorria.

La popular “rubia de Gamarra” afirmó también que pronto se tendrá noticias sobre la demanda que realizó contra su expareja. “Pronto tendrán noticias de dicha demanda. Las cosas se ven con hechos, sería irresponsable salir a hablar nomás”, indicó.

Romance con Said Palao

Baigorria y Said Palao se encuentran en el norte peruano mientras se preparan para la semifinal de “Esto es guerra”, que se dará este lunes a las 6:15 de la tarde. Al respecto, la empresaria señaló que tienen un viaje de negocios para fotografías de sus respectivas marcas.

Alejandra Baigorria y Said Palao están en norte peruano.

Además, defendió a Palao de las críticas que lo señalan como “mantenido”. “Yo necesito un hombre con carácter y Said cumple con todos los requisitos. Jamás estaría con un hombre que puedo manejar... Said no expone mucho sus cosas, él trabaja y tiene una fábrica de cuero que se está aliando con la mía para que salga en mi catálogo”, comentó la modelo.

Del mismo modo, Palao afirmó que Baigorria conoce a su pequeña hija, pero aún no han pasado tanto tiempo juntas. Asimismo sostuvo que aún no son una pareja, pero van por buen camino.

