Guty Carrera confirmó a las cámaras de “Amor y Fuego” que ha demandado a Alejandra Baigorria, luego que el proceso que ella le entabló por agredirla hace algunos años fuera archivado en 2021 por el Poder Judicial.

“Ella es la única demandada aquí, yo demandado no estoy. Ella está demandada, ella es la que tiene que dar las explicaciones por haber perjudicado mi imagen por tanto tiempo”, comentó el ‘Potro’ al espacio que se emite por Willax TV.

En ese sentido, indicó que está evaluando solicitar una indemnización económica. “No solo se vio mi imagen perjudicada en redes sociales, sino también en contratos, yo perdí muchísimos contratos, perdí mucho trabajo por eso, yo dejé de trabajar”, manifestó.

Además, precisó que la ‘Rubia de Gamarra’ nunca presentó las pruebas del presunto maltrato del que fue víctima. “Yo estoy esperando las pruebas hasta el día de hoy... Solo hubo una investigación preliminar. El Ministerio absolvió por falta de evidencia”, dijo.

En ese sentido, el reportero del programa que conducen Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre fue en busca de la empresaria para saber qué es lo que pensaba al respecto y ella aseguró que no tiene miedo de este proceso legal.

“Yo me quedo con la justicia de la gente, con el apoyo que he recibido de las personas. Creo que la gente no es tonta y es lamentable que todavía no se sopese la parte del maltrato psicológico que, a veces, es mucho más maduro que el maltrato de un puñete”, comentó.

Y aprovechó la oportunidad para enviar un consejo a todas las mujeres: “No se callen porque muchas veces nosotras queremos normalizar una pelea de pareja con insultos calificativos a una mujer y eso es una advertencia de que algo está pasando”.

VIDEO RECOMENDADO