A una semana de la polémica entrevista en el programa de “Primera Mano” donde la cantante Frida Sofía acusó a su abuelo Enrique Guzmán de supuestos tocamientos indebidos cuando era una niña y con el paso de los días conocer cuál era la opinión de su madre, Alejandra Guzmán , sobre el escándalo que volvía a tocar a su círculo cercano, quien faltaba pronunciarse era la matriarca de la familia Guzmán Pinal y sus declaraciones llegaron mediante un comunicado de prensa, ¿qué dijo la actriz Silvia Pinal sobre lo sucedido a su nieta y cómo es su relación actual?

Ella le hizo saber a su nieta que la apoya en este difícil momento tras denunciar públicamente a su abuelo en conversación con Gustavo Adolfo Infante. Estas son algunas de las frases más resaltantes de la diva del cine mexicano y figura de ‘Mujer, casos de la vida real’ de 89 años:

“No soy indiferente a lo que sucede dentro de mi seno familiar”. “Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas”. “Con los años de experiencia y el amor que le tengo a la vida, he seguido puntualmente tus palabras, dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento, resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como lo que siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respeto”. “Como matriarca de esta familia, mi única intención es buscar desde la propuesta, el diálogo y la responsabilidad, el vínculo que se necesita para resolver cualquier tipo de desavenencia”.

El día que descartó ayudarlas

En la entrevista que dio Frida Sofía a a Gustavo Adolfo Infante en “Primera Mano” se refirió a su abuela Silvia Pinal y dejó entre ver que su relación es lejana.

En un momento de la conversación precisó que la destacada actriz “vive en Televisa”, que amaba a su abuela y que es “todo un personaje”. Luego, en una publicación para responder el video que difundió su madre Alejandra Guzmán, se volvió a referir a Pinal y argumentó que Enrique Guzmán había violentado sexual y físicamente a la diva del cine nacional.

Por su parte, Silvia Pinal ha dejado claro en varias ocasiones que desde hace algunos años está alejada de su nieta Frida y hace unas semanas en el programa ‘Hoy’ de Televisa aseguró que no iba a mediar en la situación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

“Ojalá que sea verdad, porque ese reencuentro no lo veo muy claro, pero ojalá (...) Podría (mediar en la relación de Alejandra y Frida), pero no lo voy a hacer. Yo creo que ellas tienen que hacer lo que quieran, no lo que yo quiera”, explicó luego de la llamada que tuvieron ambas en el programa ‘Despierta América’ y que aumentó la tensión familiar.

La figura del cine mexicano explicó sus razones para evitar, en ese momento, interferir en el conflicto: “Tienen edad para saber qué quieren. Además han vivido muchas cosas, se saben defender, son valiosas, tienen trabajo, tienen cosas muy bonitas que mucha gente quisiera tener y bendito sea Dios, ellas lo tienen”.

Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía están enfrentadas desde 2019, cuando la joven cantante le reclamó diferentes aspectos de su crianza y la posterior acusación de que Christian Estrada, quien era su pareja, se habría involucrado sexualmente con la rockera de 53 años. Desde ahí surgieron una seguidilla de peleas con los miembros de su familia, en especial con su abuelo Enrique Guzmán y su tío Luis Enrique Guzmán.