Aleks Syntek siempre ha dejado en claro que no está a favor del reguetón y en más de una ocasión ha manifestado su antipatía por este género musical.

En una reciente entrevista al programa de YouTube “Escorpión al volante”, Syntek afirmó que Bad Bunny no hace música de verdad.

“Me ha tocado revisar la letra de algunas propuestas y digo ‘no manches, sacaste el diccionario de las rimas de internet’. Pasa mucho, sobre todo en el (género) urbano”, comentó.

El mexicano señaló que en este género se busca rimar palabras, pero sin darle sentido a la letras. En ese momento, el entrevistador le dijo que no se meta con Bad Bunny.

“Yo no hablé de él, no hable de él porque a eso no se le puede llamar música”, sentenció.

Syntek señaló que en muchas ocasiones ha recibido mucho odio en redes sociales por decir que no le gusta el reguetón.

Otro de los detalles que mostró el músico es su lado de imitador y se animó a hablar como el Escorpión Dorado. “Señoras y señores, yo soy El Escorpión Dorado, soy un nuevo personaje, soy un personaje que siempre digo que ya me voy a portar bien, no voy a decir majaderías, voy a ser un niño bueno”, indicó.

