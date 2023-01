Tenía todo ensayado al milímetro para destacar en la preliminar del Miss Universo 2022, pero un percance estuvo a punto de opacar su camino por la pasarela. La peruana Alessia Rovegno vivió uno de los momentos más impactantes de su paso por esta competencia la noche del 11 de enero cuando desfiló en traje de baño, de gala y típico ante los ojos del estricto jurado y los millones de televidentes que siguieron la transmisión. ¿Cómo reaccionó ante las dificultades para abrir bien las alas creadas por Beto Pinedo para la representación del amanecer amazónico?. Aquí te lo contamos.

La hija de Bárbara Cayo y Lucho Rovegno ha impactado con su presencia en New Orleans, Estados Unidos, desde que llegó y se perfila como una de las candidatas que puede ser parte de las 16 semifinalistas que disputarán la corona este sábado 14. Con solo 24 años está dejando en alto el nombre del Perú, pero un detalle es ahora comentado en redes sociales.

Incidente con su traje antes del desfile

Uno de los momentos más esperados de la preliminar del Miss Universo 2022 es cuando las 86 candidatas muestran con orgullo su traje típico. Para este año se eligió un atuendo cargado de colores vibrantes y brillantes a cargo de Beto Pinedo.

El traje estaba inspirado en el amanecer, la esperanza de evolucionar todos los días y ser la mejor versión de uno mismo, tal como compartió Jessica Newton días antes del viaje. Además, tenía una compleja estructura que falló minutos antes de salir a escena.

El incidente, que no le permitió hacer lo que deseaba al 100% sobre la pasarela, se debió a que “se me rompieron mis alitas a último minuto, pero aún así solucionamos”, explicó la modelo en su cuenta oficial.

Y sí que lo logró, pues el problema pasó casi desapercibido en la transmisión internacional y ella abrió las alas con sus propias manos para así mostrar al detalle toda la creación típica y no las soltó hasta el final. “Un trabajo admirable como siempre!!! Un honor llevar un traje hecho por ti”, agregó la modelo sobre el diseño inspirado en el amanecer amazónico.

Alessia Rovegno tuvo que sostener las alas de su traje con sus propias manos tras el incidente del vestuario. (Foto: @alessiarovegno Instagram / Getty Images)

La versión de Bárbara Cayo

Bárbara Cayo, madre de Alessia Rovegno, estuvo presente en la preliminar del Miss Universo junto a toda su familia y Hugo García. Ella no dudó en levantar su voz de protesta al notar el problema que tuvo su hija. “Algo le pasó a Ale con la capa que no pudo abrirla, algo pasó. Me parece raro, no pudo abrirla. ¿Le habrán hecho algo?”, indicó en TikTok.

