En la reciente emisión de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina no tuvo reparo alguno en asegurar que, en la organización del Miss Perú, liderada por Jessica Newton, existe favoritismo hacía Alessia Rovegno.

El comentario de la conductora de televisión vino después de que Flavia Montes fuera coronada para representar al país en el Miss Orb International 2022, por lo que ya no podrá participar en la final del Miss Perú.

“¿Cuándo es el Miss Perú? Y sacaron de la carrera a la guapa, a la voleibolista Flavia Montes. Bueno, a la única persona que han promocionado en este concurso, y no se necesita ser misóloga para dar una opinión sobre lo que nosotros vemos, porque hay que tener dos dedos de frente, no ser especialista que nunca lo he sido y no querré ser jamás. Mi especialidad es ser crítica del mundo del espectáculo y ante nuestros ojos pasan las cosas hay que decirlas”, dijo al inicio la conductora de televisión.

Magaly Medina expresa su apoyo a Flavia Montes

Tras ello, Medina no dudó en asegurar que el próximo martes 14 de junio elegirán como Miss Perú 2022 a Alessia Rovegno.

“Todos los caminos y todos los indicios conducen a que hay una favorita, y una favorita no necesariamente del público. Es como que solo hubiera una sola candidata, Alessia Rovegno, no hay más ¿A quién han paseado por todos los programas? Solo a Alessia Rovegno, eso un claro favoritismo de una organización que se dice imparcial, en cualquier idioma se los digo”, manifestó”, afirmó.

“Dicen que este martes 14 de junio que eligen a la Miss Perú, que indudablemente va a ser Alessia Rovegno o una más de la que no conocemos, pero seguro ya le ofrecieron la corona y ya se la dieron”, acotó.

Finalmente, la conductora de “Magaly TV: La Firme” lamentó que Montes haya sido retirada de la recta final, pues la consideraba como una de las más preparadas para representarnos en el concurso internacional de belleza.

“Pero una de las más guapas, imponentes, una chica con ángel, una profesional con el deporte como Montes la sacaron de carrera y le dieron el premio consuelo ser Miss Cabello. Uno días antes de la final le dijeron te damos este concursito (….), eso fue para que no pueda participar en la final de Miss Perú”, comentó previo a cambiar de tema.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina recibe insultos de Tony Rosado

Magaly Medina recibe insultos de Tony Rosado