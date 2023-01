Es la oportunidad perfecta para que el exigente jurado conozca cada detalle de las candidatas y se haga una idea de quién podría ser la próxima Miss Universo 2022. Las entrevistas personales son uno de los eventos más importantes en la previa de la gran final del 14 de enero y para presentarse frente a este grupo de personalidades ligadas a los certámenes de belleza, la peruana Alessia Rovegno dejó atrás los elegantes vestidos y vistó pantalón y blazer, ¿por qué lo eligió y qué tanto la representa? Aquí los detalles.

Son 84 mujeres quienes se disputan la corona y saben que cada uno de sus movimientos desde que llegaron a New Orleans, Estados Unidos, son observados al milímetro porque todo cuenta.

Este 11 de enero es un día crucial para la peruana Alessia Rovegno pues se realizará la competencia preliminar donde desfilará en traje de baño, traje de gala y traje típico. Ahí se determinará al top de clasificadas, pero la entrevista personal también influirá mucho en la decisión final.

El look de Alessia Rovegno en la entrevista

Para presentarse frente al jurado compuesto por mujeres artistas, empresarias, activistas y ex reinas de belleza como Ximena Navarrete, Myrka Dellanos, Emily Austin, Mara Martin, entre otras, la hija de Bárbara Cayo y Lucho Rovegno confió en la diseñadora peruana Ana Guiulfo.

“¡Hoy fue un gran día! Tuvimos nuestras entrevistas y mañana es la preliminar. Me siento extremadamente feliz y emocionada, pero sobre todo agradecida con la vida y agradecida por ti. He sentido de cerca tu apoyo y emoción a lo largo de estos días. GRACIAS. PD: No puedo creer que esto esté sucediendo ahora mismo”, escribió en su cuenta oficial de Instagram donde mostró su look que era un suit totalmente blanco y 100% elegante.

Por qué eligió pantalón y blazer

La entrevista personal no solo permite ver las dotes en oratoria y buen desenvolvimiento de las participantes, sino también conocer su estilo, lo que piensan y el resultado suma a los puntajes de los desfiles de traje de baño y gala. Es así que Alessia Rovegno sorprendió a sus seguidores en redes sociales presentándose con pantalón y blazer, ¿por qué lo hizo? Ella misma dio la repuesta.

“Usando @anagofficiel & @tiffanyandco.peru. Nos dijeron que nos pusiéramos algo que nos identifique y yo podría vivir en pantalones, chalecos y blazers de todos los colores. Muchas gracias por este hermoso conjunto hecho especialmente para mí”, escribió en Instagram.

¿Cuándo, cómo y dónde ver el Miss Universo 2022?

El evento se transmitirá en vivo y en directo desde diversas partes del planeta. No obstante, la transmisión oficial del concurso estará a cargo de Roku Channel (Estados Unidos) y Telemundo (Latinoamérica).

Fecha – Sábado 14 de enero 2023

Horario – 20:00 horas de Florida, Estados Unidos

Canal de transmisión – Roku Channel y Telemundo

Lugar – Centro de Convenciones Ernest N. Normal de Nueva Orleans

