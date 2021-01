Alicia Machado desata polémica tras criticar la cabellera de Jennifer Lopez Los seguidores de la intérprete de “On the Floor” no le perdonaron a la exreina de belleza que cuestione el look de J.Lo. .

Alicia Machado desata polémica tras criticar la cabellera de Jennifer Lopez. (Foto: Instagram) Redacción Mag Alicia Machado, actriz y exreina de belleza venezolana-estadounidense, está envuelta en una polémica luego que públicamente se animara a opinar sobre el look de la cantante Jennifer Lopez. En su cuenta oficial de Instagram, el programa "Suelta la Sopa" reposteó un video en el que vemos a Jennifer Lopez disfrutando de la playa, en un sexy bikini, sin maquillaje ni extensiones. Es justo en esa publicación que Machado escribió que al cabello de la diva del Bronx le faltaba hidratación. Pero la actriz fue más lejos, y hasta le recomendó un tip casero a la pareja de Alex Rodríguez. "Sorry (disculpa) pero el pelo necesita un tratamiento urgente. Aguacate con aceite de oliva", escribió. Tras ello, más de un fanático de la intérprete de "On the Floor", "Pa ti" y "All I Have" salió en su defensa y arremetieron contra la exreina de belleza. "Ya siéntese señora", "Tal vez cuando tengas una carrera y el éxito como el de ella, puedas aconsejarla sobre algo", "Ya empezó Miss criticona, J.Lo se ve mejor que tú con todo y su pelo malo", se pudo leer entre los comentarios.