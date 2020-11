Luis Miguel es un personaje que siempre dará mucho que hablar por su carrera, su vida familiar y sobre todo por su vida romántica. Por esta razón, cada vez que una ex pareja revela algunos detalles íntimos sobre el cantante provocan un enorme revuelo. En esta ocasión fue Alicia Machado la que habló sobre “El sol de México” y causó mucha sorpresa.

Cuando los artistas iniciaron su romance surgieron diversos rumores, entre los que destacó que ella fue la manzana de la discordia entre el cantante y la modelo y actriz cubano-estadounidense, Daisy Fuentes.

Ya han pasado 20 años de la relación entre Luis Miguel y Alicia Machado , sin embargo, la Miss Universo de Venezuela en 1995 recuerda con mucho cariño su relación con el cantante y esto lo dejó entrever en el programa Estrella TV, Tu-Night con Omar Chaparro , donde participó en la dinámica llamada La chupo, la cuento o la canto.

En medio de este juego, Alicia Machado confesó que no llegó a tener intimidad con “El sol de México” y esto es algo de lo que se arrepiente mucho.

¿QUÉ HA DICHO ALICIA MACHADO SOBRE LUIS MIGUEL?

Al ser cuestionada sobre cómo es Luis Miguel en la intimidad. La también empresaria se sonrojó y contó su verdad.

“¿Qué tal es Luis Miguel en la cama?”, preguntó Omar Chaparro.

“Puedo contestarlo… nunca tuve sexo con él, jamás, jamás. Para la desilusión de muchas de ustedes chicas, qué pena”, respondió Machado.

Comentó que en ese entonces era muy joven, aunque en la actualidad sí siente desilusión de que no haya pasado.

“Me siento muy mal porque no sucedió. Me siento arrepentida de lo que no pasó”, agregó entre risas.

Asimismo, la ex modelo refirió que aunque no hubo algo sexual, Luis Miguel da muy buenos besos y que aparte es todo un caballero: Besa “bellísimo, muy ricos”, agregó Alicia Machado.

“Me siento muy mal porque no sucedió. Me siento arrepentida de lo que no pasó”, concluyó entre risas y tras tomar un shot de tequila.

