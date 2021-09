En la reciente edición de “Esto es guerra” se generó un tenso momento luego que Allison Pastor y Elías Montalvo compitieron en la prueba “Michi tic tac toe”.

Según reclamó la nueva integrante del reality juvenil, su contrincante no consideró que ella es mujer y no midió su fuerza en la competencia: “Creo que está mal que él siendo hombre me meta su cuerpo”.

“Él es hombre y me está metiendo el cuerpo. Claramente he sentido su hombro”, agregó Allison Pastor un poco molesta.

Ante este reclamo, Elías Montalvo pidió la palabra para defenderse y señaló que todo fue parte de la competencia: “Si ha sido fuerte, en verdad discúlpame porque no ha sido mi intención, pero yo solo quería poner la ficha porque es parte de la competencia”.

Todos los integrantes de “Esto es guerra” intervinieron, unos a favor y otros en contra del reclamo de Allison Pastor.

Korina Rivadeneira no se quedó atrás e intervino para defender a su compañero: “Allison, tú todo el tiempo me metes cuerpo y no te puedes quejar de eso”.

Finalmente, la conductora Johanna San Miguel señaló que todo estuvo bajo las reglas del programa y el reclamo no era válido: “Él está pegado al tablero y no la empuja. Esto es parte de la competencia. Esto se llama bloqueo”.

