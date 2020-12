Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina y aún esposo de Sofía Franco, recurrió a su cuenta personal de Twitter para enviar un contundente mensaje a Magaly Medina, quien lo criticó severamente en su programa por el comunicado que emitió tras el triple choque que protagonizó su aún esposa.

“Creo que Magaly no olvida que mi padre y yo fuimos los abogados de la jueza que la metió presa (con justa razón) por el tema de Paolo Guerrero ¿tanto odio y rencor de esta mujer? Vives del morbo, de las penas y problemas ajenos, mira tu vida, tu interior, tu actos”, escribió en Twitter el actual alcalde de La Molina.

Asimismo, Álvaro denunció que el equipo del programa “Magaly TV: La Firme” le viene haciendo “reglaje”.

“Y encima mandas a hacer reglaje hace tiempo y eso es delito. Ya tengo todo el material. Así trabajas. De manera soterrada. Este es uno de tus carritos que usas para realizar el delito de reglaje. Y tenemos abundante material”, escribió en otro tuit, junto a unas imágenes de los supuestos vehículos que usan los reporteros de Medina para vigilarlo.

En la edición del lunes de “Magaly TV: La Firme”, Magaly desaprobó que el burgomaestre en su comunicado haya expuesto públicamente que está separado de Sofía.

“Lo primero (que señala en el papel) es: ‘Me encuentro separado de Sofía (Franco) desde hace un mes’; o sea, ‘No es mi responsabilidad (que ella haya chocado)’, ‘Yo no tengo nada que ver con ella’... Pero en todo caso qué oportuno el comunicado de este señor esposo, en esta actitud que no tiene nada de valiente, ni caballerosa”, manifestó.

“A mí me parece realmente criticable la actitud del alcalde de La Molina al no tener la caballerosidad, el buen corazón, la solidaridad y el afecto que se puede tener por alguien con la que conviviste nueve años, con quien tienes un hijo y a quien llamaste esposa (...) Me parece lo más terrible del año ese hecho que además yo creo que eso habla y pinta de cuerpo entero a un ser humano”, agregó.

