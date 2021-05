Christian Domínguez regresó este miércoles al set de “América Hoy” pese a que Janet Barboza anunció -el último martes- que había sido suspendido por diez días por llamarla “ignorante” luego que criticara la presentación de Pamela Franco, pareja del cantante, en “El artista del año”.

“Acá en el programa no se permite ningún tipo de faltas de respeto. Quiero decir que he suspendido al señor Christian Domínguez durante diez días porque su comportamiento del día de ayer no me gustó”, dijo Janet para sorpresa de Ethel Pozo y Edson Dávila, quienes no sabían que Barboza podía tomarse esas atribuciones.

En la edición de este miércoles, al inicio del programa, Ethel Pozo se tomó unos minutos para señalar que el cantante de cumbia había sido suspendido arbitrariamente, ya que fue Janet quien tomó la decisión sin consultar a nadie.

“Quien sí quiere regresar acá porque arbitrariamente, solita lo mandaste a sentencia, capilla y lo suspendiste, pero sin consultarme a mí o Melissa Paredes, ni al productor”, dijo la hija de Gisela Valcárcel previo al ingreso de Domínguez al set.

“Pero Melissa nunca viene, no hay mucho qué consultarle. La verdad yo sí sentí que el señor Christian Domínguez tuvo un mal comportamiento. ¿Va a venir?”, respondió inmediatamente la popular ‘Rulitos’.

Ante la consulta, Ethel confirmó el regreso del cantante de cumbia al set de “América Hoy”. “Sí va a venir porque ayer nadie se dio cuenta y tú ya lo habías suspendido. Está con nosotros, y es porque la mayoría quiere, y viene cantando la nueva versión de Tic Tic Tac”, dijo.

La pareja de Pamela Franco dijo que estuvo sorprendido con las noticias sobre su suspensión, pues afirmó que tras el intercambio de palabras que protagonizó con Janet −el último lunes−, lo que recibió fue aplausos.

“Buenos días, excomadre, escúcheme. Yo estaba preocupado porque vi las noticias que me habían suspendido, llamé al gerente ayer. (Yo estaba) sorprendido porque el lunes que salimos de aquí, me aplaudían y decían ‘maestro, por fin, eres la voz del pueblo’, me di cuenta que todo era una broma”, comentó.

Finalmente, Janet tomó distancia con el artista y volvió a señalar que el productor del programa había confirmado la suspensión. “La verdad que a mí el productor me dijo que una semana iba a estar suspendido, no sé qué hace acá”, argumentó.

