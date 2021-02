Isabel Acevedo es la protagonista del videoclip de “Amor Tóxico”, título del nuevo éxito de la orquesta nacional N’Samble, en el que la bailarina se roba las miradas de los salseros, quienes quedaron sorprendidos por los dotes histriónicos de la guapa bailarina.

En el clip, la popular ‘Chabelita’ interpreta a una mujer que un día quiere terminar la relación con su novio, pero al día siguiente quiere retomar el romance, como si no pasara nada. Esto trae desestabilidad en la pareja que, pese a sus problemas, siguen juntos.

“A estas alturas de mi vida no quiero saber de ningún amor tóxico, ni nada parecido. Estoy curada de esos amores. La persona indicada llegará en su momento, no me desespero”, comentó la expareja de Christian Domínguez.

Esta canción de la popular orquesta nacional ya se puede descargar de Spotify y el video ya está disponible en YouTube. El tema lo interpretan Carlos Aranda y Sandro Solar, quienes tienen como invitado a Mayki Gonzales, quien forma parte de la historia de amor en la ficción con Chabelita.

N’Samble está a punto de cumplir 16 años de carrera artística y es una orquesta reconocida trayectoria por sus grandes éxitos que hacen bailar a los amantes de la buena salsa. Pese a que la pandemia del COVID-19 los ha golpeado muy duro, se han rehusado a realizar los famosos ‘privaditos’ y han ofrecido cuatro conciertos vía streaming.

Muchos de sus integrantes, ante la prohibición de los conciertos presenciales decretado por el Gobierno, se han reinventado. Emprendieron negocios y hasta realizan delivery pero su amor por la música puede más y seguirán grabando más canciones -a la par de sus otras obligaciones-, además de continuar con sus show virtuales.

