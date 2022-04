El ampay protagonizado por Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz -en el que se besan apasionadamente en el departamento de Óscar del Portal y que fue emitido en “Magaly TV: La Firme”- se ha convertido en un escándalo, pues el conductor de “La banda del Chino” le fue infiel a su aún esposa, Érika Villalobos, con su exreportera.

Las imágenes no solo impactaron en los televidentes, que se quedaron pegados al espacio que conduce Magaly Medina por ATV para ver lo ocurrido con las figuras televisivas de las que en un inicio no se había revelado su identidad, sino también a diferentes personajes de la farándula quienes no dudaron en pronunciarse al respecto.

Magaly Medina

Obviamente, debía ser la primera en hablar. La ‘Urraca’ no dudó en criticar al actor. “Aldo Miyashiro tiene una matrimonio con Érika Villalobos desde hace 17 años y tienen dos hijos. Aparentemente tenían un matrimonio estable y bien llevado”, dijo inicialmente tras la emisión del ampay.

“Acaban de venir de un viaje a Europa y de un viaje familiar de 10 días. O sea no podemos decir que estaban separados o tenían algún problema”, agregó. Luego, en declaraciones al diario Trome, indicó: “Parece que es difícil encontrar hombres fieles. (…) Todo eso y la falta de compromiso”.

“La fidelidad es una cuestión de decisión personal, uno decide ser fiel (...) Creo que cada persona es responsable por sus actos y echar por la borda una familia por seguir sus instintos es realmente una irresponsabilidad”, añadió.

Christian Domínguez

El cumbiambero, que se ha visto involucrado en más de un escándalo de infidelidad, recordó las polémicas en las que estuvo envuelto años atrás y manifestó que los niños son los que más sufren frente a este tipo de situaciones y que el daño que se le hace a la familia es irreparable.

“Es triste, te sientes muy mal y justamente pensando en la familia porque como dijo la doctora no es justificable, por más que tú estés mal con tu relación, que hagas estos actos, sobre todo cuando tienes familia. Yo cuando me equivoqué, me acuerdo que lo más doloroso fue mi hija, que tenía ya consciencia y las pagué”, dijo.

Sus declaraciones no fueron muy bien recibidas y tras los cuestionamientos que recibió aceptó que no tiene “autoridad moral” para referirse a este tema. “Una infidelidad de ninguna forma es justificable así estés bien o mal con tu pareja (...) No puedo justificar un error que yo también he cometido. He sido muy delicado para opinar”, aclaró.

Tilsa Lozano

La exmodelo, que -como ella misma lo ha declarado- tuvo un romance clandestino con Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas pese a que él mantenía una relación con Blanca Rodríguez, la madre de sus cinco hijos, también dio su punto de vista sobre las imágenes del ampay, que también involucran a Fiorella Méndez y Óscar del Portal.

En declaraciones a un diario local, la exconejita evitó pronunciarse puntualmente sobre el caso de Miyashiro pues, según dijo, “nadie sabe lo de nadie”. Sin embargo, en el programa “D’ Mañana” sí se refirió a la expareja de Pedro Loli, quien pasó la noche en casa del comentarista deportivo.

La novia de Jackson Mora dejó ver las excusas que podría ensayan el periodista para explicarle a su esposa que su amiga se quedara a dormir en su casa. “Él podría decirle que ella no se quedó a dormir, que estaba tomada y se quedó en un sillón... Porque imágenes explícitas de Óscar no hay”, sentenció.

Mario Hart

El esposo de Korina Rivadeneira consideró que “siempre va a ser bueno escuchar la otra parte, nosotros no sabemos lo que se vive dentro de esa familia, en cuatro paredes, dentro de su hogar; sin embargo, yo siempre voy a rechazar los temas de infidelidad”.

“Son cosas que no se pueden permitir o aceptar. La otra parte, definitivamente, debe estar sufriendo mucho, no solamente la mujer, también los hijos, la familia en general”, puntualizó el piloto de autos en “América Hoy” y agregó que las “imágenes son vergonzosas y yo me imagino que ellos deben estar pasando horas terribles”.

Finalmente, reconoció que “errar es de humanos. Imagino, que ellos reconocerán sus errores. (...) Cuando uno hace este daño y es consciente, trata de aprender y no volverlos a cometer”. “A mí me tocó aprender, cuando estuve involucrado en este tipo de hechos, me prometí nunca más hacerlo”, precisó en referencia a su infidelidad a Leslie Shaw con Olinda Castañeda.

Janet Barboza

La presentadora indicó el ultimo miércoles, al inicio de “América Hoy” que, por respeto a su público, ella y sus compañeros del magazine serían objetivos con sus opiniones. “Este tema que se ha visto el día de ayer, con imágenes muy duras y muy fuertes, no va a ser la excepción porque usted esta acostumbrada a que nosotras midamos a todos con la misma vara. Imágenes tristísimas, imágenes que no hubiéramos querido ver”, acotó.

Sin embargo, fue criticada por no ser incisiva ni tajante frente a la situación que atraviesa Aldo Miyashiro tras besar a Fiorella Retiz. Por ello, este jueves salió al frente para despejar las dudas y aclarar que ella no pretende defender o apañar a nadie.

“Quisiera decir que en este programa, ustedes nos conocen desde que empezamos, yo tengo más de 20 años de trayectoria en televisión y nunca me han visto parada en pantalla mintiendo ni lavando la cara a nadie. Eso, por supuesto, en muchas oportunidades me ha traído discrepancias”, dijo sobre los cuestionamientos que le hicieron.

Ethel Pozo

La hija de Gisela Valcárcel no estuvo presente en la edición del miércoles de “América Hoy”, pero aparició este jueves a través de una videollamada desde Barcelona, España, y se pronunció sobre la polémica infidelidad del conductor de “La Banda del Chino”. Según dijo, evocó su infancia ya que su familia también sufrió un caso similar.

“Yo soy una persona bien directa y no voy por las ramas. Lamento la deslealtad, la lamento profundamente porque de chica he vivido cuando a mi mamá le fallaron, han sido años de dolor. Solo la gente que lo ha pasado sabe lo que cuesta reconstruir, no es imposible pero cuesta muchísimo curar las heridas”, manifestó la conductora de TV.

Asimismo, reveló que es amiga de Villalobos y destacó que MIyashiro admitiera que falló. “Es la primera vez que veo que alguien reconoce, tantas veces hemos conversado de las deslealtades que conocemos y vemos, y siempre decimos el hombre o mujer lo niega hasta la muerte... Siempre voy a estar de lado de la persona que valora el compromiso”, precisó.

