El último miércoles se llevó a cabo la gran final de Superliga Fútbol 7, sin embargo, Aldo Miyashiro y Óscar del Portal no se hicieron presentes para jugar por su equipo, Once Machos. El que sí llegó al encuentro fue Víctor Hugo Dávila, sin embargo, el reportero de “La Banda del Chino” evitó pronunciarse sobre el escándalo que involucra a sus compañeros.

Un equipo de “Amor y Fuego” intentó entrevistar al popular ‘Reportero del pueblo’, sin embargo, el comunicador no solo evitó pronunciarse sobre el caso, sino que tuvo una mala actitud contra el periodista.

Al respecto, Rodrigo González evidenció su molestia y consideró que el integrante de “La Banda del Chino” tuvo una reacción matonesca contra miembros de su equipo.

“Mira la actitud de matoncito con la cejita arriba, ¿cree que nos intimida? ¿Y esa palmadita? tú no tienes porqué tocar a nadie, tú no lo conoces, esa confianza tú no tienes porqué atribuírtelas con una persona que trabaja como tú. No está siendo irrespetuoso, está yendo detrás de la noticia, cómo lo haces tú cuando no eres el protagonista”, arremetió el popular ‘Peluchín’.

El conductor de espectáculos también quiso dejar en claro que su equipo no se deja amilanar por nadie y menos ante este tipo de actitudes amenazantes por parte del reportero de América Televisión.

“Eso de hacerle el lapito soslayado, de que me hago el buena gente, pero te estoy haciendo una advertencia, como en el mundo del hampa, te la puedes guardar, Víctor Hugo, porque acá no intimidas ni asustas a nadie, así que tus actitudes matonescas en tu show”, sentenció.

