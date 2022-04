Amy Gutiérrez salió al enfrente para aclarar las imágenes donde se le ve muy cariñosa con una jovencita en una conocida discoteca. Las imágenes, que corresponderían a la noche del sábado, fueron difundidas por el portal de Instarándula.

La intérprete de “Alguien” dijo que se sintió en la obligación de salir a hablar sobre el tema debido a que la información que están difundiendo es falsa.

“Ay Dios mío, solo me voy a reír de esta situación, porque molestarme es por las puras. Yo no me meto mucho en esos temas porque no me gustan, pero me estoy viendo obligada a hablar porque sí están difundiendo una noticia recontra falsa”, comenzó diciendo en los videos que compartió en su storie de Instagram.

En ese sentido, la salsera dijo que la joven es su amiga de su infancia y aclaró que la besó en la mejilla.

“Están difundiendo un video donde salgo en una discoteca besándome con otra chica... En primer lugar, esa chica es mi mejor amiga desde primer grado de primaria, es mi hermana y efectivamente sí le estoy dando un beso a Nicole, pero en la mejilla”, enfatizó notoriamente indignada.

“Yo no sé qué quieren ver, de verdad. Dentro de la cólera, también me da risa, porque si mañana me ven de la mano con mi prima, y como no la conocen, van a sacar un video diciendo que estoy con ella”, acotó.

Finalmente, Amy expresó que respeta la orientación sexual de todos, pero aseguró que a ella no se considera ni lesbiana, ni bisexual. “Así que lo voy a decir por última vez, yo respeto muchísimo la orientación sexual de todos y sigo pensando que el amor es libre, pero no soy ni lesbiana, ni bisexual, así que no digan cosas que no son”, terminó.

