Andrea Legarreta se refirió al estado de salud de su compañera Galilea Montijo en el programa “Hoy”, quien dio a conocer a través de sus redes sociales que dio positivo en su prueba de coronavirus (COVID-19).

La esposa de Erik Rubín señaló que Montijo se encuentra bien, en compañía de su familia y están a la espera de un nuevo diagnóstico favorable.

“Es una broma de humor negro porque sabemos que nuestra Gali dio positivo a COVID-19, entonces a mi negrita le mandamos todo el amor, todo el cariño, que se recupere. Se siente bien, ustedes la vieron ayer, ella ha estado bien, su familia también”, dijo al inicio del programa de este jueves.

Legarreta, quien fue de las primeras conductoras del programa “Hoy” en contraer el virus, explicó que los resultados de Galilea podrían tratarse de un “falso-positivo”.

“Lo que no sabemos es que de pronto hay algunos resultados que son falsos negativos, entonces no sabemos si ella incluso ya va hasta de salida, y que a lo mejor su contagio fue al parejo de las Andreas, Escalona y Rodríguez, no sabemos ya por dónde”, añadió.

Legarreta resaltó que Galilea Montijo no ha presentado síntomas graves. “Están bien gracias a Dios, eso nos da mucho gusto, se han sentido bien, y por lo visto, a los que les dio, les ha dado leve”, concluyó.

