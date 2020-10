El actor mexicano Alfredo Adame volvió a generar polémica luego que en recientes declaraciones a la prensa asegurara que fue vetado de Televisa por culpa de Andrea Legarreta.

“Me bloquearon en esta empresa por muchas razones, una es Andrea Legarreta. Otra es que no quise dar el 20% de mis contratos que tenía, entonces el ejecutivo del cual depende eso, que es su negocito, agarró y me puso el dedo encima”, señaló Adame.

Andrea Legarreta fue consultada por la prensa sobre el tema; sin embargo, la conductora del matutino “Hoy” se negó tajantemente a referirse a Alfredo Adame, incluso aseguró que él no “existía” para ella.

“Esa persona no existe para mí. Así me insistan (no voy a hablar de él). Conecto con lo positivo y deseo que le vaya muy bien a él y a cualquier otra persona. Si me desean el bien o el mal, cada quién sabe. Pero yo no voy a hablar”, dijo Legarreta.

En otro momento de la entrevista, la conductora de televisión fue cuestionada sobre si es verdad que Magda Rodríguez dejaría de producir el programa matutino. “No estoy segura ni siquiera de que se vaya Magda –Rodríguez–. Ella ha comentado que es probable que en diciembre. Entonces pues surgen miles de rumores: lo que pasa en cada cambio. Pero en realidad no tengo la menor idea”, señaló.

Además, se sinceró y reveló que no tiene la certeza si ella seguirá formando parte del proyecto. “Ni siquiera sé si nosotros -nos quedemos-”, agregó,

