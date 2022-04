La periodista Andrea Llosa dio a conocer –a través de sus redes sociales− que su programa “Andrea”, que se emite por ATV, pronto podrá ser disfrutado en Estados Unidos.

“¿Alguna vez te han invitado a lanzar tu proyecto de Andrea en el extranjero?”, le consultó una seguidora en Instagram stories.

Frente a la pregunta, la conductora de televisión confirmó que su programa ya se internacionalizó. “‘Andrea’ ya se internacionalizó. Se ve en Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y pronto en Estados Unidos”, reveló Llosa.

En los últimos años, el programa “Andrea” ha logrado mayor exposición debido a que se presentaron varios personajes de la farándula local como el ‘Robotín’, ‘Dayanita’, ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López, Juan Víctor Sánchez, el ‘Chato’ Barraza y su hijo, así como del fallecido cómico ‘Liendrita’.

Le dice no a la política

Por otro lado, la periodista señaló que no está en sus planes incursionar en la política. “No, en lo absoluto. Ni quiero ni estoy preparada. Necesitamos políticos preparados no cualquier improvisado. Vamos a las ollas comunes para escuchar a las mujeres, entregamos donaciones y trato de empoderarlas de cerca, les hablo de no aguantar ningún insulto, relaciones tóxicas, etc... y ellas me llenan de energía”, escribió en su otra historia de Instagram.

