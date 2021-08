A través de sus Stories de Instagram, Andrea Llosa respondió a una serie de preguntas de sus fanáticos, quienes le consultaron respecto a cómo vive el proceso de separación con su expareja y padre de dos sus hijos, Luis Ávalos.

La periodista reconoció que separarse del padre de sus hijos −tras 17 años de relación− ha sido un proceso “doloroso” y “complicado”.

“Es un proceso complicado y doloroso, pero mientras nuestros hijos estén bien, nosotros también estamos bien. Ahorita estamos enfocados en que ellos sean felices”, respondió a uno de sus fans.

“¿Cómo se llegaron a sentir tus hijos después de la separación?”, preguntó otra seguidora. A lo que Llosa respondió: “Sorprendidos. Nosotros no discutíamos, teníamos una buena relación. Mis hijos son chicos maduros (emocionalmente) y ven a su papá todo el tiempo”.

Además, la figura de ATV señaló no existe una formula exacta para superar un divorcio. “Cada uno tiene un proceso distinto. Es como un duelo. No hay una fórmula exacta, pero cuando tienes hijos entiendes que tienes que enfocarte en que ellos estén bien. No es fácil, duele, pero hay que ser valiente”, explicó.

Andrea no ahondó en los cuáles fueron los motivos de su separación; sin embargo, señaló que el aislamiento obligatorio debido a la pandemia del COVID-19 ayudó, de cierta forma, a tomar la decisión de terminar con el matrimonio.

La conductora de televisión aseguró tener una relación cordial con su expareja por el bien de sus hijos y el de su trabajo, ya que él es el gerente del centro “La casa del amor de Andrea Llosa”. Finalmente, Andrea Llosa no le cerró las puertas al amor en el futuro, pues cree que “el amor es lo más lindo de la vida”.

