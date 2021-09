Andrea Meza, Miss Universo 2020, en una reciente entrevista con el programa “Suelta la Sopa” reveló que fue perseguida y acosada en el gimnasio por un hombre.

La reina de belleza relató que este hombre la grababa mientras ella se ejercitaba, pero que no se dio cuenta de la situación hasta días después. “Hubo un chico que se inscribió al gimnasio en el que yo iba solamente para estarme viendo, grabando desde lejos. Yo no me di cuenta de la situación hasta dos semanas después”, comentó.

Meza recordó que en una ocasión salió del gimnasio, ya cuando estaban a punto de cerrar. Fue entonces que el hombre comenzó a perseguirla camino a su casa hasta que de repente la llamó por su nombre.

“Ya eran las nueve de la noche, el gimnasio estaba cerrando, iba yo caminando a mi casa que estaba muy cerca del gimnasio y me siguió. Sentí que alguien venía atrás de mí, me llama por mi nombre; yo volteo y no identifico a la persona”, relató Meza.

Pese a que la situación no pasó a mayores, Andrea reconoció que vivió momentos de angustia al sentirse asediada por una persona desconocida. Además, confesó que ese episodio la ayudó a enfocar su labor en la violencia contra la mujer y apoyar a las víctimas de acoso y abuso.

“Me sentí literalmente, como dices, violada, una violación de mi intimidad, de mi espacio personal. Esa fue una de las situaciones que detonó el querer trabajar por esto”, dijo.

