Tras presentarse la noche del último lunes en el set del programa “Magaly TV: La Firme” para confirmar que habían decidido retomar su relación y revelar que ya estaban viviendo juntos Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu viajaron la noche del último martes a Estados Unidos.

Así lo dejó ver la pareja de exchicos reality a través de sus redes sociales. La mamá influencer compartió en sus Stories de Instagram un video de TikTok en el que mostró que el motivo de su viaje era visitar a su hermano menor, a quien no ve desde hace algunos años.

En las imágenes -en las que también aparece el ‘Hombre Roca’- se puede ver la travesía de la modelo desde que sale del aeropuerto Jorge Chávez hasta que llega a Miami, ciudad donde reside su hermano, y revela que la cómplice de esta sorpresa fue la novia de este.

“Primera vez en mi vida que viajo fuera del país y la única razón podía ser mi hijo. Planee este viaje desde el año pasado y hoy es una realidad”, escribió junto al clip, explicando que la travesía no la realizó de un momento a otro, sino que ya la tenía planificada.

Asimismo, en el video, San Martín explica: “Estoy segura que este storie no se la esperaban de ninguna manera. Me fui de viaje, no le dije nada a nadie. Ahí está mi cuñadita hermosa, acabamos de llegar ¿adivinen a dónde? ¡Sorpresa!”.

Tras mostrar el emotivo reencuentro con su hermano, la también empresaria dijo: “Vengo planeando este viaje hace meses, de hecho hace años y hoy día por fin puedo estar aquí con él, no se lo esperaba. Estoy demasiado contenta, no se imaginan mi nivel de felicidad al lado de mi pequeño”.

Andrea San Martín se reencuentra con su hermano en Miami

En tanto, Sebastián Lizarzaburu también subió a sus Stories de Instagram unos videos en los que dio cuenta que estaba viajando a USA. Asimismo, publicó otro clip en el que está grabando las calles de la popular ciudad estadounidense.

Sebastián Lizarzaburu muestra recorrido por las calles de Miami. (Foto: Captura/Instagram)

