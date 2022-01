Una exempleada de Andrés de York ha revelado una de las partes más raras de su trabajo al servicio del royal que recientemente ha perdido todos los honores: pasar una hora diaria organizando la colección de 72 osos de peluche del hijo de la reina Isabel II del Reino Unido.

Charlotte Briggs, quien trabajó como empleada en el Palacio de Buckingham en la década de 1990, reveló al tabloide británico The Sun que se le encargó el proceso de colocar cuidadosamente a los ositos de peluche en su lugar en la cama del príncipe Andrés y en varios lugares de su habitación.

“Tan pronto como conseguí el trabajo, me hablaron de los peluches y me comunicaron cómo los quería”, dijo al medio inglés. “Incluso tuve un día de entrenamiento. Todo tenía que salir bien. Fue muy peculiar”, reveló sobre la particular tarea de organizar detalladamente la colección de peluches.

Andrés y sus ositos de peluche

Briggs contó a The Sun que había 72 osos de peluche de todas partes del mundo, muchos vestidos con trajes de marinero. Cada día, ordenaba la colección de modo que los osos de peluche más grandes se colocaran en la parte de atrás y luego en orden de tamaño hasta el más pequeño en la parte delantera.

Luego, por la noche, Briggs u otra asistente usaban un diagrama para colocar los osos de peluche en sus posiciones designadas alrededor de la habitación. Los pequeños osos se apilaban en una chimenea sin usar, mientras que otros animales de peluche se colocaban sobre la cama o alrededor de la pieza.

La reina Isabel II del Reino Unido y Andrés de York en el balcón del Palacio de Buckingham. (Foto: AFP)

Los dos ositos de peluche favoritos del príncipe Andrés iban en tronos de caoba junto a su cama. “Fue tan extraño”, dijo Briggs. “Después de todo, él era un hombre adulto que había servido en las Malvinas. Pero amaba absolutamente los peluches y tenía muy claro cómo quería que se arreglaran”.

El príncipe Andrés enfrenta actualmente un juicio civil luego de que un juez se negó a desestimar una demanda por agresión sexual en su contra. Desde entonces, los títulos militares y patrocinios reales del duque de York han sido devueltos a la reina y se mantendrá alejado de cualquier función pública.

