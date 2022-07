El conductor Andrés Hurtado volvió a protagonizar un incidente con un miembro de su producción durante la última edición de su programa “Porque hoy es sábado con Andrés” emitido este sábado 30 de julio.

El popular ‘Chibolín’ se molestó con uno de los camarógrafos porque no siguió cada uno de sus movimientos, y finalmente hizo que salga del encuadre.

“Las cámaras no están atentos a mi persona. No los veo pilas, a ti te veo con cara que has tomado ayer. ¿Has llegado borracho no? Porque mira… he salido de cámaras”, arremetió desatando la risa de todos en el set.

El presentador de Panamericana Televisión continuó cuestionando al camarógrafo al considerar que está afectando la imagen de su programa. Ante ello no dudó en lanzarle adjetivos de grueso calibre.

“Sí, mira, es verdad, tiene cara de borracho, eres la vergüenza nacional. ¿Qué va a decir México, mis televidentes? ¿A dónde te has ido a chupar ayer?”, señaló Andrés Hurtado, mientras el camarógrafo solo atina a reírse.

